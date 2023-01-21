Tebük bölgesinin Medine’ye olan uzaklığının yanında, kuraklık ve sıcaklığın da zor ve güç bir mücadele haline getirdiği Tebük Seferi kimlere karşı yapılmıştır? İşte, tüm detaylar…
Tebük Seferi Kimlere Karşı Yapılmıştır?
Tebük Seferi ya da bir diğer ifade ile Tebük Gazvesi; 30 bin kişilik İslam orduları ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanmıştır. Şam’da bulunan ve sayısı 40 bin civarında olan Bizans ordusunu, bölgeden söküp atmak amacıyla harekete geçen Hz. Muhammed ve ordusu, Şam ile Medine arasında bulunan Tebük bölgesinde Bizans birlikleri ile karşılaşmış ancak Bizans birlikleri Müslümanlar ile bir çarpışmaya girmeden geri çekilmişlerdir.
Tebük Seferi Kaç Yılında Oldu?
Bizans İmparatorluğuna ait birlikler üzerine gerçekleştirilen Tebük Seferi, miladi takvime göre 630 yılının Ekim ayında yapılmıştır.
Suriye’de yaşamakta olan Hristiyanlar, dönemin Bizans İmparatoru olan Herakleios’a bir mektup yazmışlar ve bu mektupta Hz. Muhammed’in öldüğünden, Müslümanların kıtlık ve yoksulluk çektiğinden ve üzerlerine asker gönderilmesinin gerektiğinden bahsetmişlerdir. Böylesi bir dönemde Müslümanlar üzerine gerçekleşecek bir seferle, tüm Müslümanların Hristiyanlığa geçeceğini söyleyen Suriyeli Hristiyanlar, imparator Herakleios’u ikna etmeyi başarmış ve imparator bölgeye bir ordu göndermeye razı olmuştur.
Bölgeden gelen bu talep üzerine imparator 40 bin kişilik bir Bizans birliğine hareket emrini vermiş ve Şam’a ulaşmak üzere yola çıkan bu birliğe bazı Arap kabileleri de katılmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun ve onlarla birlikte hareket eden bazı kabilelerin, Müslümanlar üzerine harekete geçtiğini haberini alan Hz. Muhammed, genel bir seferberlik ilan etmiştir.
Bölgeye gelen Bizans birliklerinin, İslam Devleti’nin kuzey sınırını tehdit edeceğini bilen Hz. Muhammed, Bizans üzerine bir sefer düzenleneceğini açıklayarak sefer hazırlıklarına başlamıştır. Hz. Ali’yi vekil olarak bırakan ve beraberindeki 30 bin kişilik ordusuyla Medine’den ayrılan Hz. Muhammed, ilk önce Seniyyetülveda’da bir karargâh kurmuş daha sonra ise Tebük’e gelmiştir.
Tebük’te, Şam’a yürünüp yürünmemesi konusunda beraberindeki isimlerle istişare yapan Hz. Muhammed, daha ileriye gitmenin faydasız olacağına karar vererek ordusuna dönüş emri vermiştir. Her ne kadar bu seferde Bizans İmparatorluğu’na bağlı olan birlikler ile çatışılmamış olsa da güçlü Bizans ordusuna karşı böyle bir sefer düzenlemek, Medine’nin gerek askeri gerekse de siyasi gücünü göstermesi açısından oldukça önemlidir.
Tebük Seferi’ne Katılmayan Sahabe
Tebük Seferi’ne dair cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Tebük Seferi’ne katılmayan sahabe kimdir sorusudur. Tebük seferine mazeret bildirmeden katılmayan sahabeler; Ka’b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye’dir.
Tebük Seferi’nden dönen Hz. Muhammed, sefere katılmayan bu üç sahabeyi affetmemiş ve onlara tecrit cezası vermiştir. Tecrit boyunca hiçbir Müslüman ile konuşamayan sahabeler, toplum içinde yalnız kalmışlardır. Hz. Muhammed’in verdiği bu tecrit cezası 50 gün sürmüş ve 50 günün sonunda indirilen şu ayet-i kerime ile sahabeler affedilmişlerdir.
“Ve Allah, haklarındaki hüküm geri bırakılan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü, olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları sıkıştıkça sıkışmıştı. Nihâyet Allah’tan (O’nun azabından) yine Allah’a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hâllerine dönmeleri için Allah, onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul edendir, Rahim’dir. (O hâlde) ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun!”