Her ne kadar şehrin Müslümanlar tarafından fethedilmesi mümkün olmasa da kuşatmanın ertesi yılı Taiflilerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle neticelenen Taif Seferi nedenleri nelerdir? Taif Seferi Özeti başlığı altında, kuşatmanın seyrine dair bilgiler de bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, Taif Kuşatması hakkındaki tüm detaylar…

Taif Seferi Nedenleri

630 yılında gerçekleşen Taif Seferi nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Taiflilerin, Müslüman olmayan Araplarla işbirliği yapması.

Taiflilerin putperest kabilelerin hamisi gibi davranması ve onlara destek vermesi.

Huneyn Savaşı esnasında Taiflilerin, putperestlere yardım etmesi.

Taif Seferi Özeti

Mekkeli müşrikler ile yakın ilişki içinde olan Taifliler, Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır içindeydiler. 622 yılında gerçekleşen Hicret’ten sonra da bu tavırlarında ısrarlı olan Taifliler, Hendek ve Uhud savaşları başta olmak üzere, Müslümanlar üzerine gerçekleşen her harekette aktif olarak bulunmuşlardır.

Hz. Muhammed’in 630 yılında gerçekleşen Mekke’nin fethinden sonra Taif yolunda bulunan Uzza putunu yıkması Taiflileri telaşlandırmış ve aynı şeyin kendi putları olan Lat’ın da başına geleceğini düşünmüşlerdi. Bu telaş üzerine harekete geçen Taifliler, Müslümanlar ile bir savaş hazırlığında olan Hevazinlilerin safına katılmışlar ve orduda görev almaya başlamışlardır.

İslam orduları ile Hevazin arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı, Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanınca Taifliler ve Hevazinliler savaş alanını terk ederek Taif’e sığınmışlardır. Savaş sonrası yaşanan bu gelişmeler üzerine de Hz. Muhammed, Taif üzerine bir sefer gerçekleştirmeye karar vermiştir.