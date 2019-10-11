11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TEB müşteri hizmetleri ile TEB bankacılık işlemlerinin hemen hemen hepsini kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Bu makalemizde TEB müşteri hizmetleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.
TEB Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?
444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri telefonundan 7 gün 24 saat boyunca tüm TEB bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri sesli yanıt servisi ile size hizmet sunmaktadır.
Kurumsal Kullanıcı Kodu Nedir?
Kurumsal kullanıcı kodunuz iki harf ve akabinde müşteri numaranızdan meydana gelmektedir. Bir güvenlik sistemi olan kullanıcı kodunuzu internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra Güvenlik Ayarları > Kullanım Ayarları menüsünden değiştirebilir ya da öğrenebilirsiniz.
TEB Bireysel Emeklilik Nedir?
Bireysel emeklilik sistemi, TEB müşterilerinin emekli olduktan sonra tıpkı çalıştıkları dönemdeki yaşam standartlarına sahip olabilmeleri amacıyla devlet denetiminde oluşturulan tasarruf sitemi olmaktadır. TEB bireysel emeklilik sistemine size en yakın TEB şubesine giderek dahil olabilirsiniz.
TEB KMH Nedir?
TEB bankası bünyesinde kredili mevduat hesabınız olduğu takdirde hesabınızda limit olmadığı takdirde dahi nakit para çekmenizi sağlayan ek hesaptır. Kredili mevduat hesabı sayesinde hesapta para yokken de nakit para çekebilirsiniz.
TEB Müşteri Hizmetleri Ücretli mi?
444’lü müşteri hizmetlerinin yanı sıra TEB müşteri hizmetlerine 0850 200 06 66 numarasından da ulaşabilirsiniz. TEB müşteri hizmetlerini aradığınızda mevcut operatör tarifenizden ücretlendirilir ve ek bir ücret ödemezsiniz.
TEB BSMV Nedir?
Banka Sigorta Muamele Vergisi kısaltması BSMV’dir. Kredi çektiğinizde tahsil edilecek olan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine %5 oranında ücret aktarılır. BSMV, konut ipotekli ihtiyaç kredisi ve konut kredisi dışında kalan tüm kredilerde faiz ücretleri üzerinden BSMV tahsil edilmektedir.
444 0 666 Kime Ait?
444 0 666 numaralı hat TEB müşteri hizmetlerine ait bilgilendirme yapan telefon numarasıdır. TEB müşteri hizmetleri kampanya ve benzeri gibi tüm bilgilendirmeleri bu hat üzerinden müşterilerini arayarak yapmaktadır.
TEB Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Açılır?
TEB kredi kartınızı internet alışverişine açmak için 2941’ e AÇIK yazıp boşluk bırakıp kartınızın son 4 rakamını yazarak kısa mesaj göndermeniz yeterli olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!