TEB müşteri hizmetleri ile TEB bankacılık işlemlerinin hemen hemen hepsini kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Bu makalemizde TEB müşteri hizmetleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

TEB Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?

444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri telefonundan 7 gün 24 saat boyunca tüm TEB bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri sesli yanıt servisi ile size hizmet sunmaktadır.

Kurumsal Kullanıcı Kodu Nedir?

Kurumsal kullanıcı kodunuz iki harf ve akabinde müşteri numaranızdan meydana gelmektedir. Bir güvenlik sistemi olan kullanıcı kodunuzu internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra Güvenlik Ayarları > Kullanım Ayarları menüsünden değiştirebilir ya da öğrenebilirsiniz.

TEB Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, TEB müşterilerinin emekli olduktan sonra tıpkı çalıştıkları dönemdeki yaşam standartlarına sahip olabilmeleri amacıyla devlet denetiminde oluşturulan tasarruf sitemi olmaktadır. TEB bireysel emeklilik sistemine size en yakın TEB şubesine giderek dahil olabilirsiniz.

TEB KMH Nedir?

TEB bankası bünyesinde kredili mevduat hesabınız olduğu takdirde hesabınızda limit olmadığı takdirde dahi nakit para çekmenizi sağlayan ek hesaptır. Kredili mevduat hesabı sayesinde hesapta para yokken de nakit para çekebilirsiniz.

TEB Müşteri Hizmetleri Ücretli mi?

444’lü müşteri hizmetlerinin yanı sıra TEB müşteri hizmetlerine 0850 200 06 66 numarasından da ulaşabilirsiniz. TEB müşteri hizmetlerini aradığınızda mevcut operatör tarifenizden ücretlendirilir ve ek bir ücret ödemezsiniz.

TEB BSMV Nedir?

Banka Sigorta Muamele Vergisi kısaltması BSMV’dir. Kredi çektiğinizde tahsil edilecek olan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine %5 oranında ücret aktarılır. BSMV, konut ipotekli ihtiyaç kredisi ve konut kredisi dışında kalan tüm kredilerde faiz ücretleri üzerinden BSMV tahsil edilmektedir.

444 0 666 Kime Ait?

444 0 666 numaralı hat TEB müşteri hizmetlerine ait bilgilendirme yapan telefon numarasıdır. TEB müşteri hizmetleri kampanya ve benzeri gibi tüm bilgilendirmeleri bu hat üzerinden müşterilerini arayarak yapmaktadır.

TEB Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Açılır?

TEB kredi kartınızı internet alışverişine açmak için 2941’ e AÇIK yazıp boşluk bırakıp kartınızın son 4 rakamını yazarak kısa mesaj göndermeniz yeterli olacaktır.