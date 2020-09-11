İstanbul'da tenis heyecanı sürüyor

Turnuvaya elemelerden katılım sağlayan dünya eski 5 numarası Eugenie Bouchard, 1 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova´yı iki kez tie-brake´e giden maçta üç set sonucunda mağlup etmeyi başardı. İlk seti tie-brake sonucunda 7-6 (7-3) kazanan Bouchard, ikinci sette bu kez Kuznetsova´nın 7-6´lık (7-5) üstünlüğüne engel olamadı. Final setine giden heyecan dolu karşılaşmada Eugenie Bouchard, bu sette oyuna ağırlığını koydu ve 6-2 galip gelerek 1 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova´yı turnuva dışında bıraktı.

Turnuvanın 3 numaralı seri başı Sloven raket Polona Hercog, İtalyan rakibi Jasmine Paolini´yi 7-5 ve 6-4´lük iki setin ardından 1 saat 47 dakika sonunda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karadağlı raket Danka Kovinic, 6 numaralı seri başı Alison Van Uytvanck'ı 6-3 ve 6-4´lük iki set sonucunda mağlup ederek İstanbul´da çeyrek finale yükseldi.

Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich, Slovak rakibi Anna Karolina Schmiedlova´yı ilk sette tie-break sonucunda geriye düşmesine rağmen 7-6 (7-5),6-4 ve 6-3´lük setlerle 2 saat 56 dakikada mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İspanyol raket Paula Badosa, vatandaşı Sara Sorribes Tormo´yu 1 saat 39 dakika süren maçta 6-1 ve 6-4´lük setlerle mağlup etti ve İstanbul´da çeyrek final oynamaya hak kazandı.

Rumen oyuncu Patricia Maria Tig, turnuvanın 8 numaralı seri başı Japon raket Misaki Doi'yi 6-2 ve 6-0´lık iki sette 1 saat 4 dakika sonunda rahat bir şekilde mağlup ederek turnuvada çeyrek final biletini aldı.

Rus tenisçi Margarita Gasparyan, 2 numaralı seri başı Rebecca Peterson'la oynadığı maça sol dizindeki sakatlığı nedeniyle devam edemedi. İlk turu bay geçen İsveçli Peterson, zorlanmadan çeyrek finale yükseldi.

Turnuvaya elemelerden katılan Tereza Martincova, 4 numaralı seri başı Fransız raket Caroline Garcia´yı 6-1, 6-4´lük setlerle mağlup ederek teklerde çeyrek final oynamaya hak kazanan son isim oldu.

ÇİFTLERDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul´da çiftlerde bugün çeyrek final heyecanı yaşandı.

Çiftlerde 1 numaralı seri başı Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk çifti, Elixane Lechemia/Ingrid Neel çiftini 6-4'lük iki sette 1 saat 20 dakika sonunda mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Anna Karolina Schmiedlova/Katarina Zavatska ikilisi ise Anna Danilina/Yana Sizikova tandemini 6-2´lik iki setle 1 saat 2 dakikada rahat bir şekilde mağlup ederek çiftlerde yarı finale yükselen ikili oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul yarın teklerde çeyrek, çiftlerde ise yarı final mücadelelerine sahne olacak.