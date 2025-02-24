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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB, yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları tedavüle verecek - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB, yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları tedavüle verecek

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren tedavüle verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 07:40 Güncelleme: 24.02.2025 - 07:40
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        Merkez Bankası yeni banknotları piyasaya sürdü
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        TCMB'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunlar denildi;

        1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlar 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

        FATİH KARAHAN İMZALI 10 VE 100 TL'LER TEDAVÜLE GİRİYOR

        Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 100 TL ve 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte;

        100 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

        Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

        Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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