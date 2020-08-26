Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi. Repo ihalesinin vadesi 17 Eylül 2020 olarak belirlendi.

İhaleye 24 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 11,25, en yüksek basit faiz 11,37 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,86, 11,87 ve 12,00 seviyesinde gerçekleşti.