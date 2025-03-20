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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB Nisan toplantı takvimi 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler artacak mi?

        TCMB Nisan toplantı takvimi 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Merkez Bankası Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek faiz oranını yüzde 42,5'e çekmişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte TCMB 2025 Nisan toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 23:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:40
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        • 1

          Nisan ayı Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleşecek toplantının ardından nisan ayı faiz kararını açıklacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak, faizler artacak mı?" İşte Merkez Bankası nisan ayı faiz toplantısının yapılacağı tarih...

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 17 Nisan saat 14:00'te açıklayacak.

        • 3

          TCMB'NİN SON FAİZ KARARI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını açıkladı.

          Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e düşürdü.

        • 4

          MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

          17 Nisan 2025

          19 Haziran 2025

          24 Temmuz 2025

          11 Eylül 2025

          23 Ekim 2025

          11 Aralık 2025

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