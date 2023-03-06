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TCMB ile Suudi Arabistan arasında mevduat anlaşması

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı

Giriş: 06.03.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
TCMB ile Suudi Arabistan arasında mevduat anlaşması
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Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir. Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır.

Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir."

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