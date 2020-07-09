TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımladı

AA

Bankacılık sektörünün mevduatı 3 trilyon 146,1 milyar lira, kredi hacmi de 3 trilyon 150,9 milyar lira oldu.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 284 milyon 401 bin lira azalarak 3 trilyon 149 milyar 367 milyon 942 bin liradan 3 trilyon 146 milyar 83 milyon 541 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,09 artışla 1 trilyon 523 milyar 41 milyon 513 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,42 azalarak 1 trilyon 516 milyar 539 milyon 333 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 846 milyon dolar azalarak 229 milyar 754 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 201 milyar 244 milyon dolar olurken, bunun 122 milyar 467 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 78 milyar 777 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 2,18 artarak 563 milyar 603 milyon 970 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,39 yükselerek 521 milyar 112 milyon 975 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,16 artışla 155 milyar 878 milyon 897 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 219 milyar 303 milyon 907 bin lirası konut, 5 milyar 787 milyon 995 bin lirası taşıt ve 338 milyar 512 milyon 68 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 3 Temmuz ile biten haftada 9 milyar 896 milyon 390 bin lira artarak 3 trilyon 150 milyar 939 milyon 347 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,45 artış gösterdi.