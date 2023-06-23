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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 650 baz puanlık faiz artırımının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile kredi kartı faizlerinde referans oran düzenlemesi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ticari müşterilere uygulanan ücretler ve kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili değişikliğe gittiğini Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı tebliğle açıkladı.

GÜNCEL VERİLER DİKKATE ALINARAK HESAPLANACAK

Daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan edilen referans oran bundan böyle bu günden sonra Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak.

Yapılan değişiklikle referans oranla ilgili olarak tebliğe göre: "Referans oran Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilir. Ancak, ilgili ayın sondan beşinci iş gününden sonra aynı ayda Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oran toplantının yapıldığı tarihteki en güncel veriler çerçevesinde hesaplanarak ilan edilir. İlan tarihi itibarıyla hesaplanan referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenecek.”

Resmi Gazete'de verilen bilgide, "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'her ayın sondan beşinci iş günü' ibaresi 'referans oranın ilan edildiği gün' şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

TEMMUZ İÇİN UYGULANACAK ORAN YÜKSELDİ

Düzenlemeyle TCMB bazı kredi faizlerinin üst sınırını belirleyen referans oranının Temmuz ayında yüzde 0,81 yerine yüzde 1,36 olarak uygulanmasına karar verdi.

Tebliğ ile, "Referans oran, 1 Temmuz 2023 tarihinden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yüzde 1,36 olarak uygulanır. Bu oran, aynı tarihler arasında Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ve Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ bakımından da esas alınır" denildi.

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