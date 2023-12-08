TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini artıracağız

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB Başkanı Erkan: "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Erkan bunun yanında "Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" dedi.

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