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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini artıracağız - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini artıracağız

        Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB Başkanı Erkan: "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:48
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        TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini artıracağız
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        Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB Başkanı Erkan: "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

        Erkan bunun yanında "Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" dedi.

        Detaylar geliyor...

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