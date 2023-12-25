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        Haberler İlandır T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 25.12.2023 - 23:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:15
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        ESAS NO : 2023/1404 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1204 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

        Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Meryem KARABİBEROĞLU, Zeren KARABİBEROĞLU, Zeynep KARABİBEROĞLU, Derya KARABİBEROĞLU, Taner KARABİBEROĞLU ve Fatma AKKUŞ ile uzlaşma sağlanamadığından;

        Mahkememize 2023/1404 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

        Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

        Davanın duruşması 11/01/2024 günü saat 10:48'e bırakılmıştır.

        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/12/2023

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