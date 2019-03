T.C. Kimlik Numarası ile ilgili ilk proje MERNİS'tir. MERNİS, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. Mernis, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinin kullandığı ülke çapında bir nüfus bilgileri yönetim projesinin adıdır.

Vatandaşların sanal ortamda kayıtlarının alınıp bilgilerinin saklanması için atılan ilk adımdır. Bu proje dahilinde bir Kimlik Numarası havuzu oluşturulmuştur. Ölen ve yaşayan vatandaşlar taranmış, bilgileri kayıt altına alınmış ve numaralandırılmışlardır. 1999 yılı sonuna kadar 122.145.860 vatandaşın sisteme girişi yapılmıştır. Bu sayıya hayatını kaybetmiş olan vatandaşlar da dahildir. 2000 yılına gelindiğinde her vatandaşa ayrı kimlik numarası verilmesi kararlıştırılıp bu uygulamaya geçilmiştir.

Sistemde kayıt altına alınan ilk vatandaş Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Atatürk’ün T.C. Kimlik Numarası 10000000146 olarak belirlenmiştir. Herkesin numarası 11 haneli olup sonu çift sayıyla bitmektedir.

İlk 10 basamağın toplaması yapıldığında TC Kimlik Numarasının son basamağı bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez. T. C. kimlik numarası ile sahte kayıtlar yaratılmasının her alanda tamamen önüne geçilmiştir.

T.C. KİMLİK NO NASIL ÖĞRENİLİR?

T.C. kimlik numarası ilçe nüfus müdürlüklerinden ve http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilmektedir.

Sorgulamak için tıklayınız

T.C. Kimlik No / Vatandaşlık Kimlik No sorgulamak için, açılan "T.C. Kimlik No Sorgulama Ekranı"ndaki tüm alanları eksiksiz doldurun.

T.C. Kimlik No'nuzu öğrenmek için ilk önce nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçeyi seçmeniz gerekiyor. Daha sonra sağ ve soldaki alanların size uygun olanını doldurun. Daha sonra spam koruması için eklenmiş Capctha (ben robot değilim) doğrulamasını işaretleyin. Ardında da "Doğrula" butonuna basarak sorgulamanızı tamamlayın.

T.C. KİMLİK NO DOĞRULAMA

Bunun için yine http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresine girdikten sonra, online sorgulamalar kısmından T.C. Kimlik No Doğrulama bölümüne girip, sizden istenen bilgileri doğru olarak doldurduktan sonra, T.C. kimlik numarasının doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.