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        Haberler Gündem Güncel TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz | Son dakika haberleri

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde akademisyenlerle bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve akademisyenler katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:16 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:16
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        "Yapay zekada iç açıcı bir durumda değiliz"
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        Yapay zekanın geleceği, eğitim ve sanayiye etkilerinin ele alındığı toplantıda konuşan Fatih Dönmez, Eskişehir’in birçok alanda olduğu gibi teknik alanda da potansiyelli bir kent olduğunu söyledi.

        Dönmez, “Aslında Eskişehir potansiyeli oldukça yüksek bir kentimiz. Burada yapay zeka alanındaki yetkinliğimizi ve kapasitemizi değerlendirmiş olduk. Sağ olsun hocalarımız bize ciddi önerilerde ve tekliflerde bulundular. İnşallah onları birlikte takip edeceğiz. Yine biliyorsunuz Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi’nde sadece şehrimizin bir markası, değeri değil aynı zamanda ülkemizin de bir değeri ve markası. Bugün yaptıkları açıklamalardan öğrenmiş olduk ki açıköğretimde de gerek içerik hazırlanması olsun gerekse de sınav yapılması olsun yapay zekadan çok daha fazla yararlanacaklarına, yapay zeka destekli içeriklerinin daha fazla olacağına dair bizleri de bilgilendirmiş oldular. Biz de memnuniyet duyduk. İnşallah bundan sonra da Eskişehir’e ve ülkemize değer katacak yeni teknolojilerle, inovatif ürün ve hizmetlerle bir araya geleceğiz” dedi.

        Toplantıda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise “Ben inanıyorum ki Eskişehir yapay zeka yapılanmasında sürece ciddi katkılar sunacak bir kent. Bu fırsatı Eskişehir’e verdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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