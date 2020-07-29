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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi. Komisyon, Tuma Çelik’i 20 Ağustos günü savunmaya çağırdı.

HDP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kadının şikayeti üzerinde hakkında “nitelikli cinsel tecavüz” suçundan iddianame düzenlediği Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisiden ihraç edilmişti.

'TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Mardin'de bir toplantıya katılan Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezleke de TBMM'ye gönderilmişti.