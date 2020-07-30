TBMM "Dış Politik Gelişmeler Bülteni" ile parlamenter diplomasiye katkı sunacak

Meclis Başkanı Şentop, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığınca, TBMM'nin parlamenter diplomasi faaliyetlerine entelektüel katkı sağlamak amacıyla dünyadaki önemli güncel gelişmeleri ele alan ve haftalık hazırlanan Dış Politik Gelişmeler Bülteni'nin, talep eden milletvekillerinin de istifadesine açılması talimatını verdi.
Basılı ve elektronik formatta yayımlanan Dış Politik Gelişmeler Bülteni'nde, dış politika gündeminde öne çıkan gelişmelere ilişkin analizlerin yanı sıra uluslararası kurumların Türkiye'yi ilgilendiren karar, faaliyet ve açıklamaları hakkında değerlendirmeler yer alıyor.
Bu kapsamda milletvekillerine dağıtılan bültenin son sayısında, "Akdeniz'de yaşanan Fransa-Türkiye gerginliğinin arka planı", "Kovid-19 salgını sonrası Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerindeki öncelikler", "Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye ilk etkileri üzerine bir değerlendirme", "AB'nin geri kabul anlaşmaları: Pakistan, Ukrayna ve Türkiye örnekleri", "Uluslararası anlaşmalar ışığında Avrupa Birliği ve sığınmacılar" ile "George Floyd protestoları ve yeniden alevlenen ırkçılık tartışmaları" başlıklarında makaleler yer aldı.
- "Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Necip Fazıl Kurt, Başkanlık olarak TBMM bünyesindeki uluslararası parlamenter asamblelerin ve komisyonların genel kurul ve komisyon toplantılarına gerek içerik gerekse de organizasyon bağlamında hizmet verdiklerini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı ile eş güdüm halinde çalıştıklarını söyleyen Kurt, "TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı bünyesinde çalışan arkadaşlarımız ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren gelişmeleri yakından takip ediyorlar." dedi.
Haftalık hazırladıkları Dış Politik Gelişmeler Bülteni'nde bu gelişmelere ilişkin makalelere ve analizlere yer verdiklerini ifade eden Kurt, "Sayın Meclis Başkanımızın talimatıyla bu hafta 5. sayısını yayınladığımız Dış Politik Gelişmeler Bülteni'mizi talep eden milletvekillerimizle de paylaşmaya başladık. Sayın vekillerimizin gösterdiği ilgiden memnunuz." diye konuştu.
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