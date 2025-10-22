TBMM 'de Sayıştay üyelikleri için yapılan oylama işlemi bitti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Sayıştay üyelikleri için yapılan oylama sonucunda beş ismin seçimini tamamladı
Giriş: 22.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:03
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay’ın yeni üyeleri oldu. Yeni üyelerin, yemin töreninin ardından görevlerine başlayacakları öğrenildi.
