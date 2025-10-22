Habertürk
        Haberler Gündem TBMM 'de Sayıştay üyelikleri için yapılan oylama işlemi bitti - Gündem Haberleri

        TBMM 'de Sayıştay üyelikleri için yapılan oylama işlemi bitti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Sayıştay üyelikleri için yapılan oylama sonucunda beş ismin seçimini tamamladı

        Giriş: 22.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:03
        Meclis Sayıştay'a beş yeni üye seçti
        TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay’ın yeni üyeleri oldu. Yeni üyelerin, yemin töreninin ardından görevlerine başlayacakları öğrenildi.

        #Sayıştay 5 üye
