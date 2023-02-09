TBMM'de OHAL oylaması

HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili vurdu. Meclis, afet bölgesi ilan edilen 10 il için olağanüstü hal ilan edilmesi için toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis'te OHAL oylaması yapılması için Genel Kurul düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop'un konuşması sonrası milletvekilleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ölenler için Fatiha okundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı Genel Kurul'da oylanıyor.

ŞENTOP: HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Şentop, Türk milletinin, birlik, beraberlik, vakar ve dayanışmada dünyada eşi benzerinin olmadığına işaret etti.

Vatanın ve milletin, tüm zamanların, mekanların gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadığını belirten Şentop, devletin, tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve millet ile ilk andan itibaren felaket bölgesinde insanüstü gayretle çalıştığını anımsattı.

Şentop, adeta yerkürenin yıkımı manasına gelebilecek 7,7 ve 7,6 ölçeğinde iki büyük deprem ile sayısız artçı depremlerin, 10 ilde, on binlerce vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"YARALARI SARMA GÜNÜ"

Türkiye'nin, 85 milyon olarak üzüntüsünün kelimelerle ifade edilemez boyutta olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Acımız tarifsizdir. Bu felakette kaybettiğimiz canlarımızdan birisi TBMM çatısı altında birlikte çalıştığımız, vatan ve millet sevgisine şahit olduğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş idi. Bütün hayatını kaybedenlerle birlikte çalışma arkadaşımız Yakup Taş ve ailesi için de kederimiz sonsuzdur. Her zor günde olduğu gibi bu büyük felakette de milletimiz, çoluk çocuk, genç yaşlı kenetlenmiş, yardım ve dayanışma için kar kış soğuk demeden gayret sarf etmiştir ve bu gayretler halen tüm hızıyla devam etmektedir. Böyle bir milletin ferdi ve temsilcileri olmakla, kelimelere dökülemez bir gurur ve şeref duymaktayız. Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Milletimizin karakterinin bir parçası olarak sabır ve vakarla bu zorluğun üstesinden gelme günüdür. Bölgede yardım bekleyenlere yetişme, destek olma, yaraları sarma günüdür. Hepimiz daha etkin ve verimli olmak için çalışmanın ve çözümün ortağı olmak zorundayız."

Şentop, Meclisin çalışmalarını bu bilinçle, her konuda sadece milletin yararını ve ihtiyaçlarını üstün tutan bir anlayışla, sağduyu içerisinde yürütüleceğine inandığını sözlerine ekledi.

FUAT OKTAY MECLİS'E BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibari ile 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır. Geçici barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede 100 binin üzerinde çadır kurulmuş ve 1 milyon 255 bin battaniye gönderilmiştir" dedi.

Oktay, "Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin hepsi ulaşıma açıktır. Dün itibariyle tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebilmektedir" bilgisini verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan OHAL kararında; Anayasa'nın 119'uncu maddesine atıfta bulunularak, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis illerinde 8 Şubat Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

151 VEKİLİN OYU ARANIYOR

OHAL kararının, Anayasa ve TBMM İç Tüzük gereği en acil şekilde Genel Kurul'un onayına sunulması gerekiyor. Deprem nedeniyle milletvekillerinin bölgelerde görevli olmaları da dikkate alınarak, kararın yarın Genel Kurul'un onayına sunulması planlandı. OHAL için Meclis'te nitelikli çoğunluk aranmıyor ancak karar yeter sayısı için 151 vekilin oyu aranacak.

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