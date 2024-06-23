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        Haberler Gündem Politika TBMM'de bayram tatili sonrası neler görüşülecek? | Son dakika haberleri

        TBMM'de bayram tatili sonrası yoğun gündem

        TBMM Genel Kurulu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından haftalık çalışmasına 25 Haziran Salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. "Dijital telif" gündemiyle toplanacak Dijital Mecralar Komisyonu'nda da Google yetkilileri dinlenecek.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:17
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        TBMM'de tatil sonrası yoğun gündem
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        TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 25 Haziran Salı günü başlayacak.

        Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

        Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izin alınması zorunlu olacak.

        İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

        Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

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        Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.

        Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.

        Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

        GOOGLE "DİJİTAL TELİF" İÇİN MECLİS'E GELİYOR

        Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek.

        Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu "hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri" hakkında bilgilendirecek.

        PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI

        Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayacak Meclis'te, partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapacak.

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        #TBMM
        #Genel Kurul
        #Son dakika haberler
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