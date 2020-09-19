Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop ile Emine Erdoğan'ı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu karşıladı.
TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Tunca Nehri kenarındaki Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde yer alan Osmanlı'nın 15. yüzyılda akıl hastalarını su, müzik sesi, koku ile tedavi ettiği, devrin tıp yöntemlerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi'ni Rektör Tabakoğlu'nun mihmandarlığında gezdi.
Müzeyi çok beğendiğini ifade eden Emine Erdoğan külliyenin içerisinde yeni oluşturulan dönemin ihtiyaç sahiplerine yemek ikramlarında bulunulmasının canlandırıldığı İmaret Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze bu ziyaretle de kapılarını açmış oldu.
"ECDAD ŞİFAYI YALNIZ İLAÇTA ARAMAMIŞ"
Emine Erdoğan, Sultan II. Bayezid Külliyesi İmareti’nin açılışı vesilesiyle Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Darüşşifanın yaklaşık 6 asır öncesi çağın ötesinde şifa kapısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz şifahaneler kurarak, hastalıklara şifa üzerinden yaklaşmış. Şifayı ilaçta olduğu kadar, doğada, yeme içmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arar. Ve sağlığı, bir yaşam biçimi haline dönüştürmüştür." dedi.
"SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ"
Tarihi mekanların günümüze kazandırılmasının çok faydalı olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Beslenmenin sağlıklı yaşamla ilişkisini gösteren bu mekanda, hastalara uygun yemekler hazırlanmış, aynı zamanda hasta yakınlarını ve fakirleri gözeten bir sosyal dayanışma örneği sergilenmiştir. Bu tarihi mekanları, günümüze kazandıran kurumları ve emeği geçen herkesi kutluyorum."
YETENEKLİ ÇOCUKLARDAN KONSER
TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun girişimleriyle 2018 yılında kentin dezavantajlı bölgelerindeki okulların taranması sonucu keşfedilen şan, nota ve enstrüman kursları verilen yetenekli çocuklardan oluşan koronun konserini dinledi.
Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de konser veren Geleceğim Sensin Orkestrası'nın mini konseri beğeni topladı.
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