Şentop'tan 'terörle mücadele' değerlendirmesi

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin elde ettiği teknolojik gelişmelerle terörle mücadelesini iyi bir noktaya taşıdığını söyledi.

Antalya'daki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu'na katılan Şentop, AA muhabirine, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Şentop, parlamenterlerin salgına rağmen güzel çalışmalar yürüttüklerini, 7 ülke temsilcilerinin Antalya'ya geldiğini, diğer ülkelerin de çevrim içi bağlantılarla kurula katıldığını ifade etti.

Asamblenin aşılamamış temel sorununun, daimi sekretarya oluşturulması yönünde mutabakat sağlanamaması olduğunu aktaran Şentop, "Türkiye olarak buna talibiz. Bulgaristan da talip. Daha sonra Hırvatistan'daki toplantıda arabulucu bir formül geliştirilmiş. O formüle göre belirli bir süre Türkiye'de belirli bir süre Bulgaristan'da olması ve genel sekreterliklerin karşılıklı olarak değişmesi şeklinde. Önce kabul edilmiş daha sonra Bulgaristan buna itiraz etmiş. Böyle bir noktadayız." diye konuştu.

Şentop, Asamblenin daha aktif ve kurumsal çalışabilmesi için genel sekreterlik konusunun aşılması gerektiğini kaydetti.

Toplantı kapsamında diplomat ve parlamenterlerin katkılarıyla önemli çalışmalar yapıldığını, raporlar hazırlandığını anlatan Şentop, "Şüphesiz en önemli husus sekretaryanın kurularak kurumsallaşması konusu." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Mustafa Şentop, terör olayları eskiden daha lokal, münferit eylemlerden ibaretken, dünyada teknolojinin de gelişmesiyle daha büyük bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Teknolojik imkanları uluslararası terör örgütlerine bir şekilde veren ülkeler nedeniyle bu örgütlerin daha etkili faaliyet gösterdiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Önemli olan konu, terör örgütleri konusunda ayrım yapmamaktır. Terörün dili, dini, milliyeti kültürü söz konusu değildir. Terör, terördür sonuç itibarıyla. Bazı Batılı ülkelerin özellikle kendi çıkarlarına hizmet edebilecek, kendi çıkarlarına zarar vermeyeceğini düşündüğü terör örgütleri için tavır almadıklarını, zaman zaman bazı faaliyetlere göz yumduğunu, hatta bazen iş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimizin, PKK'nın Suriye'deki ismi olan PYD/YPG terör örgütüyle iş birliği içinde bulunduğunu gördük. Bu ikiyüzlü, çifte standartlı bir yaklaşımdır."

Türkiye'nin ilkeli tutumunu ve prensiplerini savunduğunu dile getiren Şentop, diğer ülkelerin de bu konudaki tutumlarını tek standart ve bir prensip halinde uygulamasını talep ettiklerini söyledi.

Terörle mücadelede son yıllarda elde edilen başarılara işaret eden Şentop, şunları paylaştı:

"Teknolojik gelişmeler, bilhassa Türkiye'nin İHA'lar ve SİHA'larla ilgili elde ettiği başarılar, terörle mücadelemizi iyi bir noktaya taşıdı. Bugün başka ülkelerin istihbaratına, desteğine muhtaç olmaksızın kendi elimizdeki imkanlarla, teknolojik gücümüzle terör örgütlerine artık nefes aldırmıyoruz. Daha önce terör örgütleri bir eylem gerçekleştirdiğinde, Türkiye'ye saldırdığında bunlara mukabelede bulunuyorduk. Şimdi ise terör örgütlerini kendi bulundukları yerlerde, terör faaliyetleri planladıkları mekanlarda yok ediyoruz, kaldırıyoruz. Türkiye bu konuda çok büyük mesafeler kaydetti."

4. YARGI PAKETİ

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasına da değinen Şentop, "Daha önce Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanmıştı. Bunlarla ilgili adımlar birkaç paket halinde Adalet Bakanlığımızla beraber milletvekillerimiz tarafından çalışılıyordu. 4. Yargı Paketi de inşallah komisyondan geçer diye tahmin ediyorum. Belki önümüzdeki hafta içerisinde görüşmelere başlanır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.