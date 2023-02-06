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TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş ve Gaziantep valilerinden depremle ilgili bilgi aldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep valileri ile görüşerek bilgi aldı.

Giriş: 06.02.2023 - 06:27 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş ve Gaziantep valilerinden depremle ilgili bilgi aldı
AA

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü aradı ve depremle ilgili bilgi aldı.

Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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