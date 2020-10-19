DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile cereyan eden son hadiseler çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine her daim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha, Bakü’de ifade ettik” ifadelerini kullandı.