Şentop, Tekdağ ve beraberindeki Habertürk ekibini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı kabul etti.

Meclis Başkanı Şentop’un makamında gerçekleşen kabulde Habetürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör de hazır bulundu.

Görüşmede Şentop, Tekdağ’a Meclis Başkanlığı’nca hazırlanan “Milli İradeye ve Demokrasiye İlk Darbe: 27 Mayıs 1960” ile “Demokrasiye Kara Bir Leke 12 Eylül 1980 Darbesi” kitaplarını armağan etti.