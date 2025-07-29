TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin çağrısı

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Parlamento başkanları ve beraberindeki heyetler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen konferansa katılmak üzere alana geldi.

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Katılımcılar, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, hitabında Filistin için çağrıda bulunarak "Parlamentoları sesimizi güçlü, etkili duyurmak için iki devletli çözümü benimsemek koşuluyla Filistini Destekleyen Parlamentolar Grubuna davet ediyorum." dedi.

Kurtulmuş ayrıca "Hepimizin, (Filistinde) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür." diyerek çağrıda bulundu.

Kurtulmuş'a, konferansta, PAB Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da eşlik ediyor.