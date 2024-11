TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dokunulmaz zannedilen İsrail’e dokunulmuştur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmenin gerektiğini belirterek, "Başta Anayasa olmak üzere, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve Meclis İçtüzüğü olmak üzere bir taraftan hukuki metinlerimizi düzeltip siyaseti daha demokratik bir seviyeye yükseltirken diğer taraftan da iş dünyasının önündeki yatırımı engelleyen ve iş ortamını zorlaştıran meseleleri de elimine ederek iş dünyasının daha aktif bir şekilde bu mücadelenin paydaşı olmasını temin etmekle yükümlüyüz." dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu döneme işaret eden, kurulmakta olan yeni dünyanın dengelerinin Türkiye’ye yeni fırsat kapılarını, yeni birtakım imkanları açtığını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Hiç şüphesiz, bu fırsatlarla birlikte birtakım önemli risklerin de ortada olduğu aşikardır. Bunun için her şeyden evvel Türkiye'nin dünyadaki gelişmeler karşısında gerekli adımları atabilmesi için içeride birliği, dirliği sağlaması şarttır. Bunun için başta terör gibi Türkiye'yi yıllardır meşgul eden birtakım unsurları elimine etmek, tam manasıyla 85 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamak zorundayız. Bunun için demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek zorundayız. Başta Anayasa olmak üzere, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve Meclis İçtüzüğü olmak üzere bir taraftan hukuki metinlerimizi düzeltip siyaseti daha demokratik bir seviyeye yükseltirken diğer taraftan da iş dünyasının önündeki yatırımı engelleyen ve iş ortamını zorlaştıran meseleleri de elimine ederek iş dünyasının daha aktif bir şekilde bu mücadelenin paydaşı olmasını temin etmekle yükümlüyüz. Aynı şekilde Türkiye'nin, yakın çevresindeki ülkeler başta olmak üzere birliğin, beraberliğin ve bu bölgelerde istikrarın temin edilmesi için de üzerine düşen her türlü meseleyi, her türlü yükümlülüğü yerine getirmesi gerekir."