Maden Kazası Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı

AA

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Bartın ve Zonguldak'taki 2 günlük saha çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne ait maden ocağına inen komisyon üyeleri, yaklaşık 3 saatlik incelemelerin ardından tekrar yer üstüne çıktı.

Komisyon başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, burada yaptığı açıklamada, komisyon olarak maden ocağında eksi 460 koduna kadar indiklerini söyledi.

2 günlük saha çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yıldız, ithalatın önlenmesi, yerli üretimin arttırılması adına ortaya koyulan emekten dolayı çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Soma bölgesindeki linyit ve Zonguldak bölgesindeki taşkömürle beraber Türkiye'nin yerli kömürünü çıkarmaya devam edeceğini ifade eden Yıldız, bunun işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyularak gerçekleşeceğine dikkati çekti.

İncelemelerin de bu yönde olduğuna işaret eden Yıldız, işçi sağlığının her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

Komisyondaki milletvekili ve uzmanlara da teşekkürlerini sunan Yıldız, bu ayın sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını yineledi.

Kendilerinin kazandıkları paradan daha helal paraların, alın teriyle maden ocaklarında kazanıldığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Her birimizin güvenliği birbirine emanet. Kendimize tanınan sorumluluğu ve iş görevlerini tam anlamıyla yaptığımız anda, bir kısım tedbirleri de üst düzeyde alıyor olmamız, sistemi iyi bir şekilde ortaya koyup koruyup kolladığımız takdirde inşallah bu kazaların en aza indiğini, elimizden geldiğince bunların kaldırıldığını hep beraber görmüş olacağız. Bütün niyetlerimiz, gayretlerimiz bu yöndedir, bu kazaların önlenmesiyle alakalı gerek kanuni gerek mevzuat gerekse bizatihi şantiyelerde ve sahalarda yapılan çalışmalar olacaktır."