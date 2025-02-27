TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko'ya​​​​​​​ para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında yapılan ING Türkiye Kupası finalinde seyircilerin bu sezon ikinci kez "çirkin ve kötü tezahüratlar" yapması sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 120 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

REKLAM advertisement1

Söz konusu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların aynı eylemi bu sezon ilk kez gerçekleştirdiği için Beşiktaş Fibabanka'ya da 60 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.