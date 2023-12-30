TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan yeni yıl mesajı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yıl mesajı yayınladı. Türkoğlu, mesajında 2023 yılının sportif ve kurumsal anlamda değerlendirmesini yaptı. Türkoğlu’nun mesajı şu şekilde:

"Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadık. 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, millet egemenliği ilkesi üzerine kurulmuş yeni bir devlet yapısının temellerini atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen bu devrim, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması dolayısıyla büyük bir anlam taşıyan 2023'e veda ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını geride bırakırken bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk basketbolu için çok önemli bir yıl olmaya aday, kurumsal ve sportif alanda hedeflerimize ulaşmayı dilediğimiz 2024 yılını karşılıyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen deprem felaketleri bölgede yaşayan 13 milyondan fazla insanı etkilerken, maalesef 50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatlarını kaybetmelerine neden olmuştu. Bu büyük felaketin ardından federasyonumuz AFAD ile iş birliği yaparak, basketbol camiasının da desteğiyle Hatay’ın Belen ilçesinde konteyner kent kurulması için ortak bir proje geliştirdi.

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Barınma sorunu yaşayan depremzedeler için basketbol camiamızın kıymetli destekleri ve federasyonumuz ile AFAD arasında yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Basketköy’ü kullanıma sunduk. Bu proje, sakinlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam malzemelerinin yanı sıra, sosyal alanlar ve basketbol sahası barındırarak depremzedelerimize bir yaşam alanı olmaktadır. Basketbol ailesi olarak bu ay oynanan tüm lig karşılaşmalarında topladığımız hediyeler ile federasyonumuz ve sponsorlarımız tarafından hazırlanan paketleri, depremden etkilenen ailelere ulaştırdık. Federasyonumuzun “Kalplerimiz Deprem Bölgesindeki Çocuklarımızla Atıyor” projesi kapsamında yapmış olduğu paylaşımlara destek olan kulüplerimiz, bölgede bulunan çocuklarımız için atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncakları topladılar. Bunun yanı sıra federasyonumuz tarafından temin edilen yetişkin ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra yiyecek ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketler de Basketköy’e ulaştırıldı. Buradan bir kez daha bu anlamlı çalışmanın parçası olan tüm kulüplerimize, sporcularımıza, basketbola destek veren sponsorlarımıza ve en önemlisi de basketbolseverlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Avrupa’nın en iyi ligleri arasında gösterilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarımız, geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında başarılı performanslar sergilediler. Kadınlar EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding, final oynama başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Kadınlar EuroCup finalinde yer alan Galatasaray Çağdaş Faktoring’i tebrik ediyorum. Aynı şekilde erkeklerde EuroCup finali oynama başarısı gösteren Türk Telekom’u kutluyorum. Kulüplerimizin Avrupa’daki başarılarının artarak sürmesini diliyoruz.

Bu sezon itibarıyla tekerlekli sandalye basketbol liglerinin karşılaşmaları federasyonumuz bünyesinde oynanıyor. Geçmiş yıllarda önemli başarılara imza atan tekerlekli sandalye basketbol organizasyonunun federasyonumuz çatısı altında sürdürülüyor olmasından büyük bir heyecan duyuyoruz.

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A Milli Erkek Takımımız FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda, A Milli Kadın Takımımız ise FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda geride bıraktığımız yıl içerisinde şanssız sonuçlar aldı. A Kadın Milli Takımımız, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Slovakya ve İzlanda galibiyetleriyle başladı. A Erkek Milli Takımımız ise FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçlarını Şubat ayı içerisinde İtalya ve İzlanda karşısında oynayacak. Hem kadınlarda hem de erkeklerde genç ve potansiyelli oyunculardan kurulu takımlara sahibiz. Alt yaş kategorilerinde önümüzdeki yıllarda Ay-yıldızlı formayı giymesini beklediğimiz birçok yetenekli basketbolcu yetişiyor. 2022 yılında İzmir’de Avrupa ikincisi olan genç millilerimiz, 2023 yılında da ABD’yi mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Bronz madalyayla turnuvayı tamamlayan gençlerimizi başarıları için bir kez daha tebrik ediyorum.

2023 yılında da markalar Türk basketboluna olan desteklerini sürdürdüler. Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligimizin yanı sıra Türkiye Basketbol Ligimizin de isim sponsoru oldu ve TBL, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi olarak oynanmaya başladı. Türk basketboluna güvenen ve basketbol ile daha geniş kitlelere ulaşmayı tercih eden bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde devam eden ve inşaat çalışmalarında sona yaklaştığımız Basketbol Gelişim Merkezi’ni ülkemize kazandıracağımız için heyecanlıyız. Spor tarihine geçecek bir eser olacağına inandığımız Basketbol Gelişim Merkezi’nin milletimizin hizmetine sunulması için büyük destekler veren Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Sayın TOKİ Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim.

Türk basketbolunun geleceğine yön verecek ve milli takımlar düzeyinde kalıcı başarılar elde etmeyi amaçlayan bir proje olan Basketbol Gelişim Merkezi, daha fazla genç sporcuyu basketbol ile buluşturarak, spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler, yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için güzellikler getirmesini temenni eder, tüm basketbolseverlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dilerken; ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor başarılarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Bir kez daha yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim."