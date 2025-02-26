TBB ve Filistin yerel yönetimleri arasında işbirliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) arasında, iki ülkenin yerel yönetimleri arasındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla mutabakat metni imzalandı.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile APLA ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, imzaları atmadan önce, “Türkiye-Filistin Yerel Yönetimleri Diyalog ve İş Birliği Toplantısı” başlığıyla düzenlenen etkinlikte birer konuşma yaptı.

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Savaşın yükünü yerel yönetim anlamında sırtlanan Filistinli belediye başkanlarını İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sizleri, kadim şehrimiz İstanbul'umuzda ağırlamaktan, kardeş ülke ve kardeş toplum Filistin halkının yerel yönetimdeki güçlü temsilcileriyle buluşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle TBB Başkanı olarak, aynı zamanda İBB Başkanı olarak, ev sahibi kimliğimle, sizler, dirençli Filistin halkının temsilcilerinin meşakkatli gündemini, zor süreçlerini takip etmekteyim. Bu dayanışma ortamının beni de çok mutlu ettiğini ve sizlere karşı olan bakış açımızda, sorumluluğumuzda bizleri daha da güçlü kıldığını ifade edeyim. Türkiye ve Filistin arasındaki köklü ilişkiler, ortak tarihi olduğu kadar, tarihi haksızlıklara meydan okuyan, güçlü dayanışma ruhuna dayanır. Son 16 yıldır Gazze'de yaşanan yıkım ve insanlık trajedisi ve bugünkü kırılgan ateşkes, hepimize kalıcı barış, istikrar ve adaletin gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.”

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“Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve adalete dayanan barış ve istikrar, sadece Gazze için değil, Batı Şeria ve Doğu Kudüs için de elzemdir. Bunun böyle bilinmesini ve bunun da takipçisi olacağımızı bilmenizi isterim. Ne yazık ki, Gazze yerle bir edilirken sessiz kalanlar, bugün İsrail Gazze'de ateşkesi bozmak için bahane ararken de Batı Şeria'da askeri operasyonlarını arttırırken de üzülüyoruz ki, sessizler. Filistin'in kadim topraklarının Filistinlilere ait olduğunu da Gazze'de yerlerinden edilenlerin evlerine dönme hakkını da göz ardı etmelerini üzüntüyle, tepkiyle takip ediyorum. Ve biz, Filistinli kardeşlerimizin hakları için sesimizi yükseltmeye her platformda devam edeceğiz. Filistin'de sürdürülebilir bir barış ve refah inşa etmek için, yerel yönetimlerin de rolü çok büyüktür. Ben, gerçekten özellikle bu çağın, bu kadar insanların şehirlere yerleştiği ve büyük oranda şehirlerde yaşadığı bu çağı, ‘şehirlerin çağı’ olarak görmekteyim. Dolayısıyla, halka en yakın birim olan belediyeler, yalnızca altyapı ve hizmet sunan kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve refahı arttıran aktörlerdir.”

“YEREL YÖNETİMLER NEFRET TOHUMLARINI ENGELLEYEBİLİR” “Geçen Aralık'ta, İstanbul'da düzenlediğimiz ve aramızdan bazı başkanların da katıldığı ‘Orta Doğu ve Kuzey Afrika Belediye Başkanları Barış ve İş Birliği Toplantısı’nda da altını çizdiğimiz gibi; yerel yönetimler gerginlikleri, kutuplaşmayı ve özellikle nefret tohumlarını engelleyebilir ve bu yolda çok büyük katkılar sunabilir. Sosyal adaletten sürdürülebilir kalkınmaya kadar, belediyelerin halklarına karşı, yaşayan insanlarına karşı görevleri ve sorumlulukları çok büyüktür. Ben, bütün bu söylediğim unsurları ve hususları yirmi milyona yakın insanı yaşatan İstanbul'umuzda, inanınız her gün, her insanımızla yaşıyorum. Bu sorumluluk, işte böyle büyük bir sorumluluk iken, sınırı aşan iş birlikleri ve ortak akıl mekanizmalarını ve birlikte düşünebilme oluşumlarını da gerektirdiği bir gerçek. Bugün tam da TBB ve APLA arasında imzalayacağımız mutabakat zaptının amacı da tam da budur. Bu anlaşma ile Filistin ve Türkiye yerel yönetimleri arasında yeni bir iş birliği dönemini güçlü bir şekilde başlatacağız.” REKLAM “Bu anlaşma ile altyapıdan kentsel dönüşüme, çevre yönetiminden dijital belediyeciliğe, atık yönetiminden sosyal hizmetlere kadar ortak projeler birlikte geliştirebiliriz. Filistin belediyelerinin kurumsal ve personel kapasitesinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve uluslararası fonlara erişimlerinin kolaylaştırılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, belediyelerimizin bilgi ve teknoloji transferini desteklemek, eğitim programları oluşturmak ki burada sizlerin talepleri de bize çok güçlü yön verici olacaktır ve sistematik iş birliği mekanizmalarını geliştirmek, bunun için yapılacak düzenli toplantılar ve teknik çalışma grupları, oluşumları çok değerli bir sonuca bu çalışmalarımızı taşıyabilir. Bu süreçte Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) ile Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (MEWA) da kritik aktörlerden birisi olacaktır elbette. Bölgedeki belediyelerin küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesini arttırmak ve yerel yönetimleri uluslararası alanda daha görünür hale getirmek amacıyla faaliyet gösteren MEWA aracılığıyla, Filistin belediyelerinin uluslararası fonlara erişim imkanlarına genişletmeyi, ortak projeler geliştirerek belediyelerimize yeni finansal kaynaklar yaratmayı da iş birliği içerisinde amaçlıyoruz.”

“Ancak, bölgemizde yaşadığımız zorluklara karşın, etkin bir destek mekanizması oluşturmak ve sürdürülebilir çözümler üretmek için MEWA'nın da açıkçası daha güçlendirilmesi şart. Bu çerçevede MEWA'nın faaliyetlerinin daha etkin hale gelmesi için düzenli toplantılar, bilgi, paylaşım platformları ve ortak projelerin de ilişkilerle birlikte paralel gitmesi gerekiyor. Özellikle değerli başkanlarımız, sevgili misafirlerimiz, dostlarımız; çevre yönetimi, kentsel dönüşüm ve sosyal hizmetler gibi alanlarda MEWA’nın rolünün arttırılması hem Filistinli belediyeler hem de bölgedeki diğer yerel yönetimler için somut kalkınma fırsatları da sunacaktır. MEWA’nın daha işlevsel şekilde değerlendirilmesi, sadece yerel yönetimler arasındaki iş birliğini derinleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Filistin'in uluslararası destek mekanizmalarından da daha etkin faydalanmasını sağlayacaktır.” REKLAM “FİLİSTİN HALKININ HAKLI TALEPLERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ” “Az önce kıymetli Başkanımız Abdal Karim dostumla içeride yapmış olduğumuz toplantıda, bazı hususları öncü bir biçimde değerlendirdik. Özellikle Türkiye'mizin Filistin'deki bir kısım belediyeyle Türkiye'deki belediyelerin kardeşlik ilişkilerini geliştirme protokolleri ve özellikle insani yardım ve destek başta olmak üzere, birtakım taleplerin yine güçlü bir şekilde tarafımızca değerlendirilip, sizlerle diyalog kuracağımız çalışmalar başta olmak üzere, farklı başlıklarla, arkadaşlarımızın aldığı notlar üzerinden, çok güçlü önerileri masamıza dahil ettik. Bunlar bugün, bu masada daha da iyi bir biçimde şekillenecek. Arkadaşlarımla sürecek olan toplantılarınızda çıkacak olan sonuçları da ben her günün önemli bir ajandası olarak önüme koyacağım, takip edeceğim. Ve umuyorum ki, hızlı bir şekilde sonuçlarını aldığımız ortamlarda da yine bir arada olur, dayanışmalarımızı gösterir, iş birliği protokollerimizi ve kardeşlik protokollerimizi imzalayacağımız güzel anlarda birlikte olmayı yürekten diliyorum. Bugün attığımız bu adım, değerlidir. Türkiye ve Filistin yerel yönetimleri arasındaki iş birliğini çok daha güçlü ve kurumsal bir çerçeveye taşıyan bir adımdır. Bu yönüyle tarihi bir günde, tarihi bir imzayı bütün Türkiye'deki belediyeler adına, Belediyeler Birliği Başkanı olarak atmaktan büyük onur ve gurur duyacağım. Filistin halkının haklı taleplerinin her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı tekrar yineliyorum.”

Misafirperverliğinden dolayı İmamoğlu ve TBB yöneticilerine teşekkür eden Al-Zubaidi de özetle şöyle konuştu.: “Filistinli belediyeler, bu toplantının öneminin farkında. Jenin ve Tulkarm belediye başkanlarının burada olması da bunun bir göstergesi. Çünkü bu iki kent de İsrail saldırısı altında yıkımı yaşıyor. Biz, sadece bugünlerde değil, 1948’den beri, bazen bütün dünyanın gözleri önünde, bazen de gizli katliamlara maruz kalıyoruz. Gazze’de yaşananları canlı bir biçimde bütün dünya izledi. Bu katliamlar, Filistin’in kimliğine yapılan saldırılardır. Bu toplantıya, Kudüs’ün belediye başkanlarının da katılmasını değerli buluyoruz. Bizim belediyelerimizin yaptığı işler, dünyanın diğer belediyelerinin yaptıklarından farklı. Bizim belediyelerimiz, kendilerinden beklenen işlerin yanı sıra, hükümetlerden beklenen işleri de kıt kaynaklarıyla yapmaya çalışıyor. İmkansızlıkların üstünde bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Savaş esnasında, örneğin, Gazze Belediyesi’ni düşünün. Savaşa rağmen, bir taraftan da çöpleri toplamanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir önceki belediye başkanı öldürüldü. Beklentimiz; Birliğimizin çok daha aktif bir rol almasıdır. TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da beklentimiz, aramızdaki iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve yardımların arttırılması isteğimizdir. Bu konular üzerinde çalışacak bir ekibimiz vardır. Uluslararası alanlarda Filistin ve Filistinli belediyelere yardımlarının esirgenmemesini arzu ediyoruz.” Konuşmaların ardından, TBB Başkanı İmamoğlu ile APLA Başkanı Al-Zubaidi arasında, yerel yönetimler arasındaki iş birliklerinde önemli bir dönüm noktasını teşkil edecek mutabakat metni imza törenine geçildi. İmamoğlu, El-Zubaidi ve beraberlerindeki heyet, imzaların atılmasının ardından aile fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, Filistinli başkanların, ülkelerini ziyaret davetine, “Evet, kesinlikle istiyorum en yakın zamanda” yanıtını verdi.