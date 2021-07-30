TBB'den yangın bölgesi için bankalara tavsiye

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Türkiye Bankalar Birliği, yangın felaketinin yaşandığı bölgelerde tahribat nedeniyle olumsuz etkilenen banka müşterinin finansal yükümlülükleriyle ilgili bankalara kolaylık sağlanması tavsiyesinde bulundu. TBB'den yapılan açıklama şöyle:

Yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yangınlarda hayatını kaybeden tüm canlılar için de derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu felaketle mücadele eden herkese şükranlarımızı sunarız. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun.



Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu yaşanan yangın felaketi nedeniyle 30 Temmuz 2021 tarihinde acil bir toplantı yapmıştır. Yapılan toplantıda can kayıpları, ormanların tahribatı ve maddi zararlar değerlendirilerek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, sektörün meydana gelen zararın ve sorunların hafifletilmesine katkıda bulunması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve afetin yaşandığı bölgelerin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür.



Yapılan görüşmelerde; yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına;

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,

Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir.