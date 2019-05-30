Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 9 başlıkla açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni "Türkiye ittifakının en önemli yol haritası" olarak nitelendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Strateji belgesini nasıl bulduklarına ilişkin bir soru üzerine Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Son derece olumlu bulduk. Bugün 50'nin üzerinde baro başkanı buradayız. Tüm Türkiye burada diyebilirim. Arkadaşlarımızın ortak görüşü, beklentilerimizin büyük çoğunluğunun karşılandığı yönünde, kalanlar da elbette süreç içerisinde olacaktır. En önemli konulardan birisi ifade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulacağına dair başlık. Hepimiz açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes açısından bu önemli. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Türkiye ittifakı' söyleminin de altını dolduran bir husus. Ben bugün açıklanan belgeyi sadece reform belgesi olarak görmüyorum. Türkiye'nin o büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim, Türkiye ittifakının ittifak yol haritası olarak görüyorum çünkü 82 milyonu aynı paydada buluşturacak tek unsur adalettir, güvenilir yargıdır."

Yargı reformunda tutuklamalara ilişkin de önemli iyileştirmeler olacağını gördüklerini dile getiren Feyzioğlu, "Bu da kes yapıştır gerekçelerle tutuklama kararı verilmesine bir son verileceği anlamını taşıyor. Bu açıdan önemli." dedi.

Feyzioğlu, hakimlere coğrafi teminat geldiğini ifade ederek, "Bu, yargı bağımsızlığının ve dolayısıyla tarafsızlığının en önemli başlıklarından biridir. Yani hiçbir hakim, 'Sürgüne gönderilirim, birilerinin beğenmediği karar verirsem çoluğumuz çocuğumuz sıkıntı çekeriz.' diye düşünmeden coğrafi teminat içinde hareket edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Devrim niteliğinde bir başka açıklamanın da hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı olduğuna işaret eden Feyzioğlu, uzun yıllardır bunun mücadelesini verdiklerini söyledi.

Bunun sınava bağlanmasının fevkalade önemli olduğunu aktaran Feyzioğlu, hukuk fakültelerinin tercih edilmesinde objektif bir kriter getireceğini, eğitim öğretimdeki kaliteye göre tercih yapılabileceğini anlattı.

"ARTIK EN İYİLER HUKUK FAKÜLTELERİNE GİDEBİLECEK"

Feyzioğlu, bir başka müjdenin de hukuk fakültesine giriş puanında olduğuna dikkati çekerek, "En son 190 bininci girebilirken hukuk fakültesine Sayın Cumhurbaşkanımız, 'yüz binde bunu keseceğiz' diyerek, hukukçu kalitesini bir anda yüzde 50 artırmış oluyor. İki katına hatta çıkarmış oluyor. Bunu çok önemsiyoruz. Yüz binincide kesilecek olması artık en iyilerin hukuk fakültelerine gidebileceği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Stajyer avukatlara yönelik de müjdeler verildiğini anlatan Feyzioğlu, stajyer avukatların sigortalı, gelir getirecek bir işte çalışması yasakken, şimdi avukatların yanında sigortalı olarak çalışma imkanı getirildiğini aktardı.

Feyzioğlu, kamuda çalışan avukatlara da müjde niteliğinde düzenlemeler olduğunu, hem göstergelerinin artışı hem statülerine gereken saygının duyulacağı müjdesi verildiğini dile getirdi.

Hukuk fakültesinde orta vadede müfredat reformu geleceğine vurgu yapan Feyzioğlu, matematiksel düşünme becerisi gelişmiş hukukçuya ihtiyaçları olduğunu, bunu sağlayacak bir müfredat geleceğini belirtti.

"HİÇBİR ADIMDA DIŞLANMADIK"

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığının strateji belgesinin tüm başlıklarında yakın çalışma içerisinde olduğunu anlatan Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve tüm kadrosuna teşekkür etti. Feyzioğlu, "Hiçbir adımda biz dışlanmadık. Asli bileşen olarak çalıştık." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, avukatların, Avukatlık Kanunu uyarınca bilgi ve belgeye ulaşması imkanının da genişletileceğini ve böylece yargının daha da hızlı yürüyeceğini ifade etti.

Belgede, hakim/savcı yardımcılığı unvanlarının da yer almasını önemsediklerini belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü stajını bitirmiş ama tecrübesi çok eksik bir hukuk mezununun birden kürsüye çıkıp, insanların gelecekleri hakkında hüküm verir pozisyona gelmesi yanlış idi. Şimdi önce hukuk alanındaki meslekler giriş sınavında başarılı olacaklar, barajı geçecekler ardından mülakatta başarılı olacaklar. Bu mülakatın da daha güvenilir olmasını sağlayacak tedbirlerin geleceğinden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız, alkışlıyoruz bunu. HSK'nin ve Yargıtay'ın temsilcilerinin de orada olacağından bahsetti. Son derece önemsiyoruz. Bu mülakatı da geçtikten sonra staja başlayacaklar, sonrasında sınavla hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı olacaklar. Yardımcılık süreleri sonunda sınavı başarırlarsa hakim/savcı olacaklar. Bu ne demektir? Hakim kalitemiz, savcı kalitemiz, Türkiye'ye, milletimize yakışan seviyede artıyor demek. Sizi temin ederim, Avrupa Birliği standartlarının da üzerine çıkıyoruz, eğer bu reformlar gerçekleştirilirse."

"SUÇA KARIŞAN ÇOCUĞA BİR ŞANS DAHA TANINIYOR"

Feyzioğlu, suça karışan 15 yaşından küçük çocukları topluma kazandıracak çok önemli bir adım atıldığını, bazı suçlar istisna olmak kaydıyla bu çocuklar hakkında dava açılmayarak, ıslah tedbirleri uygulanacağını anlattı.

Hangi suçların bunun dışında kalacağına ilişkin bir soru üzerine Feyzioğlu, "Sanıyorum adam öldürme, belki cinsel bazı suçların failliği gibi çok ağır birkaç suç tipi istisna bırakılacaktır. Onun dışındakilerde çocuğa lekelenmeme imkanı verilerek, hayatta bir şans daha tanınıyor." dedi.

Mahkeme yazı işleri müdürlerinin hukuk fakültesi mezunu olması şartının gelmesiyle mahkemelerde yaşanan "duruşmaya çıktınız dosya eksik." sorununun da biteceğini söyledi.

Yıllarca polislik eğitimi alanlara hukuk öğretmeye çalıştıklarını anlatan Feyzioğlu, "Şimdi dünyadaki gelişmiş ülkelerde, örneğin FBI'daki gibi hukuk fakültesi mezunlarına polislik öğretilmesinin tercih edildiği bir yeni adli kolluk sistemini Sayın Cumhurbaşkanımız telaffuz etti. Bu bizim de önerimizdir. Bunun sıcak karşılanması bizi ziyadesiyle memnun ediyor çünkü karakolda, sahada polisimizin hukuka saygılı iş yapması en baştan itibaren hukuk devletinin işlemesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ

Vatandaşın adalete erişimini ucuzlatacak en önemli tedbirin avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi gelmesi olduğunun altını çizen Feyzioğlu, bunun dışında avukatla takip edilmesi zorunlu olan iş ve işlemlerin de geldiğini söyledi.

Feyzioğlu, Türkiye'de avukatların yurt dışında tahkim davaları aldığını ve etkili çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avukatların uluslararası işleri alabilmelerini sağlayabilmek adına avukatlara belli bir kıdemin üzerine yeşil pasaport imkanı geliyor. Bu son derece faydalıdır. Özetle söylüyorum, 9 başlıkla açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, Türkiye ittifakının en önemli yol haritasıdır bizim için. Hazırlayan herkese başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz, katılımcı bir anlayışla hazırladıkları için. Gerçekten de herkesin, hepimizin ihtiyacını büyük ölçüde tatmin eden bir belge olacaktır. Bundan sonra hayata geçirilmesi aşaması başlıyor. Hayata geçirilmesinde de her noktada Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız olarak, aktif şekilde sürecin içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Artık Avrupa'nın bizi kıskanacağı bir yargı düzeni istiyoruz. Bunun yol haritası da bugün önümüze konmuştur. Sonucunu alacağımıza inanıyorum."