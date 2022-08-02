Tayvan nerede, hangi kıtada yer alıyor, kaç milyon nüfusu var? Tayvan neden gündem oldu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine tepkiler devam ederken, dünyayı diken üstüne getiren bir diğer olay ise Çin ile Tayvan arasında yaşanıyor. Çin ve Tayvan'ın arasındaki gerilimin gündeme gelmesiyle Tayvan'ın konumu merak konusu oldu. Peki, Tayvan nerede, kaç milyon nüfusu var? İşte detaylar...

TAYVAN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Tayvan ile Çin ana karası arasındaki cepheleşme, 1949'dan bu yana geçen 70 yılı aşkın sürede bölgede çok sayıda çatışma ve askeri gerilime sebep oldu. Eskiden Portekiz sömürgesi olup "Formoza" adıyla bilinen Ada, Pasifik Okyanusu'nun batı kıyısında, Amerikalı tarihçi ve askeri strateji uzmanı Alfred Thayer Mahan'ın büyük güçlerin deniz hakimiyeti stratejilerinin temelini oluşturduğunu öne sürdüğü, okyanusun dar geçitlere ve boğazlara bağlandığı "daralma noktalarının" en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor.

TAYVAN NEREDE, NE ZAMAN KURULDU?

Tayvan ya da resmî adıyla Çin Cumhuriyeti, Tayvan Adası ile Penghu, Kinmen, Matsu ve bâzı diğer adacıklarda yerleşik bir Doğu Asya ada ülkesi. 1912'de bugünkü Çin topraklarında kurulan ülke Birleşmiş Milletler kurucu üyesiydi. Tayvan da dahil olmak üzere çevre adaları II. Dünya Savaşı sonrasında sınırları içerisine dâhil etmişti. 1949 yılındaki Çin İç Savaşı'nı Çin Milliyetçi Partisi'nin (Kuomintang) kaybetmesi üzerine ülke Çin Komünist Partisi yönetimine girdi ve komünist parti tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) kuruldu. Çin Milliyetçi Partisi lideri Çan Kay Şek Tayvan adasına kaçtı ve Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini Dünya'ya ilan etti.

TAYVAN NÜFUSU KAÇ KİŞİ?

23.5 milyona yakın nüfusu bulunan Tayvan’da nüfusun %90'ından fazlası Han Çinlisi olan bu ada Çin Halk Cumhuriyeti ile yoğun ticarî ilişkilerde bulunmakla birlikte kıta devleti ile karşılıklı silahlanma durumu da söz konusudur. Tayvan'ın en fazla mal ihraç ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmasına rağmen bağımsızlık ve tanınma çabaları ile BM üyeliği istekleri Çin Halk Cumhuriyeti'nin veto ve tehditleri ile karşılanıyor.

TAYVAN ORDUSU ASKERİ GÜCÜ

Etkin personel sayısı 290 bin olan Tayvan’da rezerv personel sayısı ise 2 milyon 800 bin kişi olarak biliniyor. Olası seferberlik sırasında askere alınması mümkün 18-40 yaş aralığındaki kişi sayısı ise 5 milyon 883 bin olarak belirlendi. Ancak bu sayı ve ülke nüfusu uzun vadede Çin’e karşı koyabilecek durumda değil.