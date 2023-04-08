Bu gelişmelerin ardından Çin'den sert tepki geldi.
Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü, Tayvan'ın ABD'deki temsilciliği konumundaki New York'taki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi'nin başındaki Hsiao Bi-khim'ye, Tsai'nin ABD'deki faaliyetlerindeki rolü nedeniyle "ömür boyu" yaptırım uygulanacağını bildirdi. Hsiao'yu "Tayvan'ın bağımsızlığının azılı savunucusu" olarak niteleyen Sözcü, kendisinin ve ailesinin Çin sınırlarına girmesini yasakladığını, ayrıca Hsiao ile ilişkili yatırımcı ve şirketlerin de Çin ana karasındaki şirketlerle ve bireylerle iş yapmasının yasaklanacağını ifade etti.