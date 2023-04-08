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Tayvan liderinin ABD ziyareti sonrası Çin'den dikkat çeken tatbikat

Çin, Cumartesi'den Pazartesi'ye kadar Tayvan'ı çevreleyen ortak bir tatbikat düzenleyecek. Karar, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile ABD'de görüşmesinden hemen sonra geldi.

Giriş: 08.04.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

  • Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da ise California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

  • Bu gelişmelerin ardından Çin'den sert tepki geldi. 

    Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü, Tayvan'ın ABD'deki temsilciliği konumundaki New York'taki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi'nin başındaki Hsiao Bi-khim'ye, Tsai'nin ABD'deki faaliyetlerindeki rolü nedeniyle "ömür boyu" yaptırım uygulanacağını bildirdi. Hsiao'yu "Tayvan'ın bağımsızlığının azılı savunucusu" olarak niteleyen Sözcü, kendisinin ve ailesinin Çin sınırlarına girmesini yasakladığını, ayrıca Hsiao ile ilişkili yatırımcı ve şirketlerin de Çin ana karasındaki şirketlerle ve bireylerle iş yapmasının yasaklanacağını ifade etti.

  • Öte yandan Hudson Enstitüsünün Mütevelli Heyeti Başkanı Sarah May Stern, Başkanı ve Üst Yöneticisi John Walters ile Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesinin Baş İdarecisi Joanne Drake ve eski Direktörü John Heubusch'a da bireysel yaptırım uygulanacağı bildirildi.

  • TATBİKAT KARARI

    Cumartesi sabahı, Tsai'nin dönüşünün üzerinden 24 saat geçmeden, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Tayvan Boğazı'nda ve Tayvan'ın kuzey, güney ve doğusunda 'planlandığı gibi' "savaşa hazırlık devriyeleri" ve tatbikatlar düzenleyeceğini açıkladı.

  • Devlet medyası, tatbikatların 'deniz kontrolü, hava kontrolü ve bilgi kontrolünü ele geçirme yeteneğini test etmeye' odaklandığını söyledi.

     

  • Birkaç saat sonra Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinde (ADIZ) 42 PLA savaş uçağı ve sekiz savaş gemisi tespit ettiklerini ve uçaklardan 29 kadarının Tayvan Boğazı'ndaki fiili sınır olan orta çizgiyi geçtiğini açıkladı.

     

  • 29 uçağın geçişi ortalamanın üzerinde ve Ağustos ayında dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei'yi ziyaretinden sonra yapılan tatbikat sırasında gözlemciler tarafından kaydedilen rakamlara benzemesiyle de dikkat çekti.

  • Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikat planlarını açıklamasının ardından sakin, mantıklı ve ciddi bir tutumla karşılık vereceğini, ne çatışmaları tırmandıracağını ne de anlaşmazlıklara neden olacağını söyledi.

  • Tayvan açıklamasında "Çin Komünist Partisi son yıllarda bölgeyi taciz etmek için uçak ve gemi göndermeye devam ederek bölgesel durumu tehdit etti. Başkan Tsai'nin ABD ziyaretini askeri tatbikat yapmak için bir bahane olarak kullandı ve bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe ciddi zarar verdi" diye konuştu.

  • TAYVAN KRİZİ

    Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

  • Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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