Her zaman çok klasik ve özenle hazırlanmış kombinler hem sıkıcı ve hem de yorucu olabilir. Bazı günler, hiç düşünmeden 5 dakikada üzerinize giyip çıkabileceğiniz parçalar giymek en doğal hakkınız. Bu noktada hem rahat, hem şık hem de kolay kombinleyeceğiniz parçalar var: Taytlar... Tabii her tayt herkese yakışacak diye bir şey yok tabii ki. İşte tayt giymenin püf noktaları...