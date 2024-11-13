Taylor Swift’in sevgilisi Travis Kelce'nin evi soyuldu

Taylor Swift’in Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce soyuldu. Kansas City Chiefs takımı oyuncusunun geçen ay Kansas'taki 6 milyon dolarlık evine hırsız girdiği öğrenildi.

35 yaşındaki sporcunun hırsızların tek hedefi olmadığı, takım arkadaşı Patrick Mahomes'in de soyulduğu ortaya çıktı.

Geniş alana yayılan soygunların Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce'yi Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'ndaki maçta seyrettiği gün yapıldığı belirtildi.

Travis Kelce'nin evinin soyulduğu gün 34 yaşındaki Swift, erkek arkadaşına tribünden destek veriyordu.

Polis raporuna göre, Kelce'nin evinden 20 bin dolar nakit para çalındı. ​​Kelce ve Chiefs maçı için şehre gelen Taylor Swift'in o gün Kansas şehir merkezinde bir otelde kaldıkları öğrenildi.

Swift'in güvenlik ekibi de olayı araştırıyor.

Polis kaynakları, aynı zamanda yakın mahallelerdeki evlere yapılan izinsiz girişlerin de araştırıldığını, bu durumun Mahomes ve Kelce'nin evlerine yapılan soygunların daha büyük bir soygunun parçası olduğunu kanıtladığını belirtti.