Taylor Swift konseri deprem etkisi yarattı

ÜÇ ŞARKI DAHA ÇOK SARSTI

Kurum, Edinburgh'da üç gece konser veren Taylor Swift'in her üç konserinde benzer bir yol izlediğini; 'Ready For It?', 'Cruel Summer' ve 'Champagne Problems' şarkılarının her gece en önemli sismik aktivitelere yol açtığını söyledi.