Taylor Swift'in tacizcisi tutuklandı
ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in, New York'taki dairesine girmeye çalışan bir adam tutuklandı
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Taylor Swift'in takıntılı hayranlarıyla başı dertten kurtulmuyor. Daha önce olduğu gibi ünlü şarkıcının, New York'taki evine yine bir kişi girmeye çalıştı.
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Geçtiğimiz cumartesi günü polise ihbar edilen olayla ilgili görgü tanıklıklarından biri, "Onu ilk kez öğleden sonra gördüm; Taylor'ın kapısına doğru gitti. Birkaç hafta boyunca mahalleyi, özellikle de Swift'in yaşadığı çevreyi taradığına tanık oldum" dedi.
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Şarkıcının evinin yakınlarında yaşayan ikinci bir kaynak ise; aynı adamın 'bir aydır burada gizlendiğine' tanık olduklarını söyledi. Polis, kimliği henüz açıklanmayan adamın Taylor Swift'in evine girmeye çalıştığını doğrulamasa da, ayrı bir kaynak, şüphelinin onun evine girmeye çalıştığına tanık olduklarını söyledi.
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Polis ardından kişiyi dün tutukladı. Taylor Swift ve temsilcisinden şu ana kadar yaşananlarla ilgili bir açıklama gelmedi.
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DAHA ÖNCE AYNI KORKULARI YAŞADI
2022'de şarkıcının hayranı olduğunu öne süren Morgan Mank (31) aracıyla şarkıcının evine çarpmıştı. Saldırgan gelen polislere de "Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım" demişti. Gözaltına alınan Mank, daha sonra serbest bırakılmıştı.
2021'de Taylor Swift’in evine giren takıntılı hayranı Mohammed Jaffard hırsızlıkla suçlanarak hapse atılmıştı.
Fotoğraflar: Backgrid USA