Taylor Swift'in tacizcisi tutuklandı

Şarkıcının evinin yakınlarında yaşayan ikinci bir kaynak ise; aynı adamın 'bir aydır burada gizlendiğine' tanık olduklarını söyledi. Polis, kimliği henüz açıklanmayan adamın Taylor Swift'in evine girmeye çalıştığını doğrulamasa da, ayrı bir kaynak, şüphelinin onun evine girmeye çalıştığına tanık olduklarını söyledi.