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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'in çekiçle paramparça edilen gitarı 6 bin 500 dolara yeniden satıldı - Magazin haberleri

        Taylor Swift'in paramparça edilen gitarı 6 bin 500 dolara yeniden satıldı

        Taylor Swift'in müzayedede satılan ve onu satın alan kişi tarafından çekiçle parçalanan gitarı, internet sitesinde yeniden satıldı. Bağış amaçlı satılan gitara 6 bin 500 dolar fiyat biçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:58
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        • 1

          Taylor Swift'in paramparça edilmiş gitarı, 6 bin 500 dolara internet alışveriş sitesinde satıldı.

          Teksaslı Gary Estes, geçen ayın sonunda bir yardım müzayedesinde Taylor Swift'in imzalı gitarını 4 bin dolara satın almış, sonra da çekiçle parçalamıştı.

        • 2

          Gary Estes, bu hareketini bir şaka olarak açıklasa da Taylor Swift'in ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasına bir tepki olarak yorumlanmıştı.

          Gary Estes'in daha sonra Grammy ödüllü şarkıcının politik tercihinden memnun olmadığı ortaya çıktı.

        • 3

          Gary Estes'in açık artırmada satın aldıktan sonra parçaladığı ve ardından tekrar yardım kuruluşuna bağışladığı gitar, bu defa internet sitesinde satıldı ve daha yüksek fiyata alıcı buldu.

        • 4

          Gitar, internet sitesinde satışa çıkarılırken "Taylor Swift tarafından imzalanan gitar 4 bin dolara satın alındı ve satın alan kişi onu çekiçle parçaladı. Video dünya çapında pek çok platformda viral oldu" açıklamasıyla tanıtıldı.

        • 5

          Gitarı müzayedede alan Gary Estes, internette satılmak üzere vakfa tekrar bağışladı ve geliri tarım eğitim programlarına katılmak için kaynağa ihtiyaç duyan bölge çocuklarına aktarıldı.

        • 6

          Öte yandan Variety'ye konuşan bir kaynak, müzayede videosunda görülen gitarın Taylor Swift tarafından imzalanmadığını ve şarkıcı tarafından kullanılan sertifikalı resmi bir gitar olmadığını iddia etti.

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