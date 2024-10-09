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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'e özel koruma mı sağlandı?

        Taylor Swift'e özel koruma mı sağlandı?

        İngiltere eski Dışişleri Bakanı James Cleverly, yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a Taylor Swift'in Londra konserinde özel koruma sağlayıp sağlamadığı iddialarına cevap vermesini istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:18
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        İngiltere medyasında yer alan haberlere göre; İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın, Taylor Swift'in Londra’daki konserleri için özel koruma sağladığı iddia edildi.

        İçişleri Bakanı Yvette Cooper

        Eski Dışişleri Bakanı James Cleverly, İçişleri Bakanı Cooper’a bu iddialara cevap vermesi gerektiğini belirtti.

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        Eski Dışişleri Bakanı James Cleverly

        James Cleverly, "Taylor Swift'e Londra gösterileri için Özel Refakat Grubu (SEG) motosikletçileri de dahil olmak üzere özel koruma sağlamak için kişisel olarak müdahale ettiğiniz doğru mu? SEG'nin rolü devlete hizmet etmek, kıdemli hükümet bakanları ve zaman zaman hükümet ve eyalet misafirleri için profesyonel mobil koruma sağlamaktır. Özel kişiler veya pop yıldızları için trafik asistanı olarak kullanılması için değildir. Sizden haber almayı dört gözle bekliyorum" dedi.

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        #Taylor Swift

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