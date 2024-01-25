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        Haberler Gündem Politika Taylan Yıldız İBB bağımsız adayı oldu - Son dakika haberleri!

        Taylan Yıldız İBB bağımsız adayı oldu

        Eski İYİ Partili Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yıldız, "İstanbul'a gençliğini geri kazandıracağız, geleceğini geri kazandıracağız. İstanbul'un geleceğini geri alacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:53
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        Taylan Yıldız İBB bağımsız adayı oldu
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        İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

        "İnternetçi abi" olarak bilinen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ve partisinden istifa eden Dr. Taylan Yıldız, bağımsız İBB başkan adayı olduğunu duyurdu.

        "Yarınını seç" sloganıyla adaylığını duyuran Yıldız, "İstanbullu yeni şeyler duymak, yeni dille sahici meseleleri konuşmak istiyor. Eski tip politikalar iflas etti" ifadelerini kullandı.

        İstanbul'da sandığa gitmeyen 2 milyon seçmen olduğunu söyleyen Taylan Yıldız, "Yeni bir başlangıç vakti. Bugün artık İstanbul'un gençliğini geri almak için bağımsız İBB adayı olarak karşınızdayım. İstanbul yaşlandırıldı. Biz hep beraber bir güç birliği yapacağız. İstanbul'a gençliğini geri kazandıracağız, geleceğini geri kazandıracağız. İstanbul'un geleceğini geri alacağız" dedi.

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