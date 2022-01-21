Taylan Antalyalı'nın cezasında indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezasını, 1 maçtan men ve 4 bin 250 bin TL para cezasına indirdi. Kurul ayrıca, GZT Giresunspor Kulübü'nün futbolcu Pelupessy'nin aldığı 3 maçtan men cezasına yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

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