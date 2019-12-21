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Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 4-1 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda farkı 1’e indiren ve Quaresma’nın ayağından penaltı kaçırarak sahadan 4-3’lük yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Tayfur Havutcu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Havutcu, “Üzgünüz. Bugün evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarı çok kötü başladık, basit goller yedik, rakibin işini kolaylaştırdık, reaksiyon göstermedik ve tepkisiz kaldık. Ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık. İkinci yarıda hızlı başladık, penaltı kaçırdık. İkinci yarıda golü erken bulsak belki kazanabilirdik. 2 farklı 45 dakika vardı bizim için. İlk yarı bizim için derslik bir maçtı” ifadelerini kullandı.
Takımın başına gelmesinden itibaren 3 hafta geçtiğini ve artık kadroyu tanıdığını söyleyen Tayfur Havutcu, “Devre arasında gerekli takviyeler yapılacaktır. Şu anda 1 maçımız kaldı. Son maçı da iyi şekilde geçirip devre arasında yükleme yapmak istiyoruz. Gol sıkıntımız yok ama çok basit goller yiyoruz. Takım savunmasını geliştirmemiz lazım” dedi.
Quaresma’nın üst üste 2 penaltı vuruşunu da kaçırmasıyla ilgili de konuşan Havutcu, “Penaltıcılar Quaresma ve Aytaç’tı. Hatta ilk penaltının ardından Aytaç sordu ve Quaresma kendisini iyi hissettiğini söyleyerek ikinciyi de atmak istedi. Yine penaltı olursa ikisinden birisi atacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.
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