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        Haberler Spor Futbol Tayfur Havutçu'nun eşinden açıklama - Futbol Haberleri

        Tayfur Havutçu yoğun bakımda

        Türk futbolu ve Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Tayfur Havutçu, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun son durumu hakkında konuşan Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, "Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:56
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        Tayfur Havutçu yoğun bakımda
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        Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören ve hastalığını hemen hemen atlatan Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medyada eşiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı.

        Havutçu, eşinin yaklaşık 1 hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" diye konuştu.

        Neslihan Havutçu ayrıca Beşiktaş yönetimi ve camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde çıkan haberlere de değinerek, şunları söyledi:

        "Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler."

        TFF VE BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş Kulübü, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        TFF tarafından yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu'nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

        Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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