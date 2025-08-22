Tayfur Bingöl, Kocaelispor'da!
Giriş: 22.08.2025 - 16:54 Güncelleme: 22.08.2025 - 16:54
Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır.
Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
