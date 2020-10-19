Tavuk ve mantarın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan, yapımı pratik bu yemek ile misafirlerinize harika bir lezzet sunabilirsiniz.

Tavuklu Mantar Sote İçin Gereken Malzemeler:

Tavuklu Mantar Sote Yapılışı:

Püf Noktaları:

Bu tür sote yemeklerinde sebze ve etlerin diri kalması önemlidir.