Tavuk Sote Tarifi: Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Tavuk sote, sofralarda günlük öğünlerde sıklıkla tercih edilen bir yemektir. Hem kısa sürede hazırlanabilir olması hem de farklı malzemelerle zenginleştirilebilir yapısıyla ideal bir ana yemek alternatifi sunar. Bu yazıda, tavuk sotenin malzemelerinden yapılışına kadar tüm ayrıntıları bulacaksınız.

Tavuk Sote Tarifi

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Tavuk sote, hızlı hazırlanabilirliği ve lezzetiyle her öğün için ideal bir seçenektir. İster sade ister çeşitli sebzelerle zenginleştirilmiş bir tarif tercih edin, tavuk sote sofralarınızda her zaman beğenilecek bir yemek olacaktır.

Tavuk sote, temel olarak tavukların ve sebzelerin baharatlarla kavrulmasıyla hazırlanır. Tavukları baharatlayarak yüksek ateşte sotelenir. Soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavrulur. Salça, domates ve baharatlar ve sıcak su eklenerek pişirilir. İşte ayrıntılı tavuk sote tarifi… REKLAM Tavuk Sote Malzemeleri Tavuk sote yapmak için temel malzemeler aşağıdaki gibidir. İsteğe bağlı olarak farklı sebzelerle zenginleştirilebilir.

Temel Malzemeler: - 500 gram tavuk göğsü veya but (kuşbaşı doğranmış) - 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı - 1 adet büyük boy soğan - 2-3 diş sarımsak - 2 adet yeşil biber - 1 adet kırmızı kapya biber - 2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış) - 1 yemek kaşığı domates salçası - 1 çay bardağı sıcak su

Baharatlar: - Tuz - Karabiber - Pul biber - Kekik - Kimyon (isteğe bağlı) İsteğe Bağlı Ek Malzemeler: - Mantar (100-150 gram) - Bezelye - Patates (küp küp doğranmış, önceden kızartılmış) - Taze maydanoz (servis için) REKLAM Tavuk Sote Yapımı Tavuk sotenin yapılışında, birkaç basit adımı takip ederek kolayca tamamlanabilir. İşte detaylı olarak aşamalar:

Tavukların Hazırlanması - Tavuk etini kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. - Tavukları bir kâseye alın ve üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın. Bu işlem, tavukların lezzetli olmasını sağlar. Sebzelerin Hazırlanması - Soğanı ince ince yemeklik doğrayın. - Sarımsakları küçük küçük doğrayın veya rendeleyin. - Yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerinden ayırıp uzun ince dilimler halinde doğrayın.

- Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Tavukların Sote Edilmesi - Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. - Yağ kızdıktan sonra doğranmış tavukları ekleyin ve yüksek ateşte kavurmaya başlayın. REKLAM - Tavuklar suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin. Bu işlem sırasında tavukların dışının hafifçe kızarmasını sağlayın.

Sebzelerin Eklenmesi - Sotelenmiş tavukların üzerine doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun. - Ardından yeşil ve kırmızı biberleri ekleyin. Biberler yumuşayana kadar 3-4 dakika soteleyin. - Domates salçasını ekleyin ve karışıma iyice yedirin. Salça kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Domates ve Baharatların Eklenmesi - Rendelenmiş domatesleri tavaya ekleyin ve karıştırın.

- Tuz, karabiber, pul biber, kekik ve isteğe bağlı diğer baharatları ekleyin. - Yaklaşık 1 çay bardağı sıcak suyu ilave edin ve karışımı kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Sunum ve Servis - Tavuk sote, suyunu hafif çekip kıvam aldığında ocaktan alın. - Üzerine taze maydanoz doğrayarak servis edebilirsiniz. Tavuk Sote Yapılışı ve Püf Noktaları

REKLAM Lezzetli bir tavuk sote yapabilmek için şu püf noktalarına dikkat edebilirsiniz: Tavuğun Soteleme Isısı: Tavukları yüksek ateşte kavurmak, suyunu salmadan kızarmasını sağlar. Bu, yemeğin daha lezzetli olmasına yardımcı olur.

Sebzelerin Doğranması: Sebzeleri eşit boyutlarda doğrayarak pişme süresini dengede tutabilirsiniz.

Domates Seçimi: Mevsiminde domates kullanmanız yemeğin lezzetini artırır. Kış aylarında domates yerine konserve domates kullanılabilir.

Baharat Kullanımı: Tavuk sote baharatlarla daha lezzetli hale gelir. Kekiği son aşamada eklemek, aromasını daha yoğun hissettirir.

Ek Malzemelerle Zenginleştirme: Tavuk soteyi mantar, bezelye veya patates gibi malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz. Tavuk Sote Yanına Ne Gider? Tavuk sote, yanına çeşitli yemekler ekleyerek daha doyurucu bir menü oluşturabilirsiniz. İşte öneriler: - Pirinç Pilavı: Tavuk sotenin klasik tamamlayıcısıdır. - Bulgur Pilavı: Daha sağlıklı bir alternatif arıyorsanız tercih edebilirsiniz.

- Yoğurt veya Cacık: Yemeğin lezzetini dengeleyen hafif bir eşlikçidir. - Salata: Mevsim salatası veya çoban salata ile sofranızı zenginleştirebilirsiniz.

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