08 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Bülent Aygün, yakalandığı tavuk karası (gece körlüğü) hastalığından kurtulmak için kök hücre nakli ameliyatı olacağı günü bekliyor.
AA'nın haberine göre; yaşadığı görme kaybı nedeniyle lise eğitimine devam edemeyen ve gün geçtikçe görme kaybı ilerleyen 25 yaşındaki Aygün, kararan dünyasının yeniden aydınlanması için kök hücre nakli ameliyatı olmak istiyor.Birçok hastaneye başvurmasına rağmen 7 yıldır hastalık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Aygün'ün tedavi giderlerinin karşılanması için gerekli izinlerin ardından yardım kampanyası başlatıldı.
SADECE KAYSERİ VE ANKARA'DA YAPILIYOR
Yüzde 64 görme kaybı yaşayan Aygün, 2012'de lise öğrencisiyken gözlerinde görme kaybı başladığını söyledi. Tedavi olmak için gittiği İstanbul'daki özel hastanede kendisine "tavuk karası" hastalığı teşhisi konulduğunu anlatan Aygün, şunları belirtti: "Bunun tedavisinin olmadığını söylediler. Kök hücre nakli sadece Kayseri ve Ankara'da yapılıyor.
Prof. Dr. Ayşe Öner Öztürk ile görüşüp muayene oldum. Tedavi için kök hücre nakli yapılabileceğini söyledi. Bu hastalığın tedavisi yeni yeni çıkmış. Tedavim için 60 bin lira gerekiyor. Bunu karşılayacak maddi durumum yok. Bir ay önce Kayseri'ye gittim. Ameliyat olursam 4 kat daha iyi görebileceğimi ve yüzde 90 civarında görme imkanına kavuşacağımı söylediler. Ameliyat olmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden ve vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum."
YAŞI İLERLEDİKÇE GÖRME KAYBI DAHA DA YÜKSELDİ
Aldığı raporlarda görme kaybının yüzde 64 olduğunu ancak yaş ilerledikçe görme kaybının daha da yükseldiğini vurgulayan Aygün, kök hücre nakli ameliyatı için kendisine sıra geldiğini, ağustos ayının başında ameliyat olması gerektiğini anlattı.
Başlattıkları kampanyayla talep edilen ücretin toplanması halinde ameliyat olarak sağlığına kavuşacağını aktaran Aygün, "Bu hastalığım nedeniyle çalışamıyorum, eğitimime devam edemiyorum. Her şeyim yarıda kaldı. Tavuk karası hastalığı hayatımı kararttı, hayatımı bitirdi. Bundan kurtulmak, dünyayı daha iyi görmek ve daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Ameliyat için yardım bekliyorum" diye konuştu.
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