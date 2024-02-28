Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tavuk göğsü tatlı tarifi: çikolatalı, irmikli, bisküvili kolay tavuk göğsü tarifleri

        Tavuk göğsü tatlı tarifi: çikolatalı, irmikli, bisküvili kolay tavuk göğsü tarifleri

        Türk mutfağında sütlü tatlı denilince akla ilk gelen tatlılardan biri tavuk göğsü tatlısıdır. Bu tatlı orijinal versiyonunda tavuk göğsü ile yapılsa da kimileri tavuk göğsü eti kullanması tercih etmez. İşte, çikolatalı, irmikli, bisküvili kolay tavuk göğsü tarifleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk göğsü tatlı tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tavuk göğsü tatlısı, geleneksel Türk mutfağının lezzetli bir örneği olarak bilinir. Ancak günümüzde yenilikçi ve yaratıcı tariflerle bu klasik tatlı, farklı lezzetlerle buluşuyor. Çikolatalı, irmikli ve bisküvili tavuk göğsü tarifleri, tatlı tutkunlarının ilgisini çekiyor ve sofraları renklendiriyor. Hem kolay yapılışı hem de muhteşem tadıyla bu tarifleri sizler için derledik.

        Tavuk Göğsü Tatlısı Malzemeler

        • 500 gram tavuk göğsü
        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı pirinç unu veya nişasta
        • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 adet vanilya çubuğu (çırpılmış)
        • Üzeri için: toz tarçın veya hindistancevizi (isteğe bağlı)

        Bu temel malzemelerle geleneksel bir tavuk göğsü tatlısı hazırlanabilir. Ancak tavuk göğsü tarifi çikolatalı, irmikli veya bisküvili versiyonlarda da yapılabilir. Örneğin, çikolatalı versiyonda kakao veya çikolata, irmikli versiyonda irmik ve bisküvili versiyonda bisküvi gibi malzemeler eklenir. Tavuk göğsü bisküvili de yapılabilir. Buna ek olarak pirin unu ve nişasta yerine tavuk göğsü tarifi irmikli de tercih edilebilir.

        REKLAM

        Tavuk Göğsü Tatlısı Nasıl Yapılır?

        Tavuk göğsü tatlısı için farklı tarifler bulunur. Bu yüzden kişiler tavuk göğsü tarifi kolay yapılan bir seçeneği tercih edebilir. İşte, kolay tavuk göğsü tatlısı tarifi:

        • Tavuk göğsünü tencereye alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyerek haşlayın. Pişen tavuk göğsünü sudan çıkarın, suyunu süzün ve tavuk göğsünü çok ince şekilde rendeleyin veya iyice ezin.
        • Tavuk göğsü rendesini tekrar tencereye alın, üzerine sütü ekleyin ve ocağı orta ateşe alarak karıştırın. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve yaklaşık 10-15 dakika daha kaynatın, ara sıra karıştırarak pişirin.
        • Bir kasede toz şekeri ve pirinç ununu veya nişastayı karıştırın. Bu karışımı, süt ile tavuk göğsü rendesi kaynadıktan sonra tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
        • Kıvam aldıktan sonra vanilya özütünü veya vanilya çubuğunu ekleyin ve karıştırın.
        • Tencereyi ocaktan alın ve tatlıyı servis yapacağınız kaselere veya kalıplara paylaştırın. Üzerini streç film ile kapatın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
        • Soğuduktan sonra üzerlerini isteğe bağlı olarak toz tarçın veya hindistancevizi ile süsleyerek servis yapın.

        Tavuk Göğsü Tatlısı Püf Noktaları

        • Tavuk göğsünü tamamen pişene kadar haşlayın ve suyunu iyice süzün. Tavuk göğsünü rendelerken veya ezilirken, yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam elde etmek için dikkatli olun.
        • Tatlıda kullanacağınız sütün kalitesi lezzeti önemli ölçüde etkiler. Mümkünse taze ve kaliteli süt kullanmaya özen gösterin. Tam yağlı süt, tatlıya daha kremamsı bir dokunuş sağlar.
        • Tatlıyı kıvamlı hale getirmek için pirinç unu veya nişasta kullanılır. Bu malzemelerin tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam oluşturması için karıştırma işlemine dikkat edin. Topaklanmaları önlemek için karıştırma işlemini sürekli yapın.
        • Tatlıya ekleyeceğiniz vanilya özütü veya vanilya çubuğu, lezzeti zenginleştirir ve hoş bir aroma katar. Vanilyayı erken aşamada eklemek, tatlıya daha homojen bir tat verir.
        • Tavuk göğsü tatlısını pişirirken sürekli karıştırarak, altının tutmamasını sağlayın ve homojen bir kıvam elde edin. Ayrıca, tatlıyı pişirdikten sonra ocaktan alın ve hemen servis yapmayın; önce oda sıcaklığında soğumasına izin verin. Bu, tatlıyı daha iyi bir kıvamda dinlendirir.

        Tavuksuz Tavuk Göğsü Olur mu?

        "Tavuksuz tavuk göğsü" ifadesi biraz çelişkili görünse de, aslında bu terim, geleneksel tavuk göğsü tatlısı tariflerinde kullanılan ana malzeme olan tavuk göğsü yerine başka bir malzeme kullanılarak hazırlanan alternatif bir tatlı tarifini ifade edebilir. Örneğin, hindistancevizi, irmik veya süt ile yapılan ve tavuksuz olarak adlandırılan bir tatlı, görsel ve tat bakımından tavuk göğsüne benzerlik gösterebilir, ancak gerçek tavuk göğsü kullanılmaz.

        Bu tür alternatif tatlı tarifleri, tavuk alerjisi olan veya tavuk etini tüketmek istemeyen kişiler için uygun bir seçenek olabilir. Bu tariflerde genellikle tavuk göğsü yerine hindistancevizi, irmik, süt veya başka bir temel malzeme kullanılır ve tarif diğer bileşenlerle uyumlu bir tatlı elde etmek için ayarlanır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa