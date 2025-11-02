Habertürk
        Tavşan İmparatorluğu'na 7 Altın Portakal

        Tavşan İmparatorluğu'na 7 Altın Portakal

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Tavşan İmparatorluğu' damga vurdu. Seyfettin Tokmak'ın yönettiği film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil 7 dalda ödül kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 18:02 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:02
        Tavşan İmparatorluğu'na 7 Altın Portakal
        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, dün akşam Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu ile Nefise Karatay'ın yaptığı gece, müzik dinletisiyle başladı. Gecede, ödüller sahiplerini buldu.

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülünü Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" aldı. Tokmak, unutamayacağı bir gece yaşadığını belirterek, film yapmaya devam edeceğini söyledi.

        Yıldız Kültür
        Yıldız Kültür

        Ulusal Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü "Kanto" filminden Yıldız Kültür, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Sermet Yeşil'in oldu.

        Leyla Tanlar
        Leyla Tanlar

        "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Erken Kış" filminin oyuncularından Leyla Tanlar'a verildi. Tanlar, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, hikayelerde kadınlara biçilen rolün ayrılan değil, arta kalan olduğunu belirtti.

        Yetkin Dikinciler
        Yetkin Dikinciler

        "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Parçalı Yıllar" filmindeki rolüyle Yetkin Dikinciler'in oldu. Dikinciler, yönetmenine ve film ekibine teşekkür ederek, güzel bir festival olduğunu ifade etti.

        "Cahide Sonku" ödülü, "Parçalı Yıllar" filminden Bilge Şen, Ezgi Yaren Karademir ve "Bağlar Kökler ve Tutkular" filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram'a verildi.

        En İyi Kurgu" ödülünü "Noir" filminden Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci, "En İyi Müzik" ödülünü "Parçalı Yıllar" filminden İrsel Çivit, "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Tora Aghabayova, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Claudia Becerril Bulos aldı.

        "En İyi Senaryo" ödülünü "Sahibinden Rahmet" filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert, "En İyi Yönetmen" ödülünü, "Tavşan İmparatorluğu" filmiyle Seyfettin Tokmak kazandı.

        Seyfettin Tokmak
        Seyfettin Tokmak

        "Film-Yön En İyi Yönetmen" ödülü de Seyfettin Tokmak'a verildi. Tokmak, duygularını "Mucize gibi. Ölecek miyim, çok zor durumda hissediyorum. Yoksa rüyada mıyım, çok başka duygular içindeyim." sözleriyle ifade etti.

        "Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülü, "Sahibinden Rahmet" filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert'in, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel" ödülü "Aldığımız Nefes" filminden Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın, "Festival Nişanı" ise Öykü Karayel'in oldu.

        Gecede, önceki gün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar da anıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yaptığı konuşmada, yalnızca bir festivalin finalinde değil, bir umudun, emeğin, hayalin kutlaması olduğunu söyledi.

        Antalya'nın 62 yıldır sanatın diliyle konuştuğunu vurgulayan Özdemir, "Her film, her yönetmen, her hikaye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikayesidir." dedi. Özdemir, Altın Portakal'ı inancın ve umudun simgesi olduğunu belirterek, Antalya'nın her defasında yeniden doğmayı, üretmeyi, umut etmeyi bildiğini anlattı.

        Festivalin gerçek mirasının geçmişin ışığını, geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Altın Portakal’da kalpten anlatılan hikayelere, perdeden taşan duygulara, alkışlarla büyüyen umutlara hep birlikte tanıklık ettik. Ve şimdi bir festivalden ziyade, büyük bir duygunun, heyecanlı bir yolculuğun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Altın Portakal’da yalnızca filmleri değil, emeği, inancı ve kalpten gelen dayanışmayı da izledik." ifadelerini kullandı.

        #resim#1308701#

        "En İyi Kısa Film Ödülü"nün sahibi Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek"e, "Belgesel Jüri Özel Ödülü" ise Rıza Oylum'un yönetmenliğini üstlendiği "Yerli Yurtsuz" filmine verildi. "En İyi Belgesel Film Ödülü", "Roman Gibi" filminin yönetmeni Tayfun Belet'e verildi.

        "Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "A Poet" filminden Ubeimar Rios'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "Adam's Sake" filmiyle Lea Drucker oldu. "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Father" filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya, "Jüri Özel Ödülü" de "İlahi Komedya" filmi aldı. "Uluslararası En İyi Film Ödülü"nü de "A Poet" filmi kazandı.

        İŞTE ÖDÜLLER

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

        • En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu
        • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür- Kanto
        • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil - Tavşan İmparatorluğu
        • En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar - Erken Kış
        • En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler - Parçalı Yıllar
        • Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Yaren Karademir, Bilge Şen ve Nanaz Bahram
        • En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci - Noir
        • En İyi Müzik: İrsel Çivit - Parçalı Yıllar
        • En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova - Tavşan İmparatorluğu
        • En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos - Tavşan İmparatorluğu
        • En İyi Senaryo: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet
        • En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu
        • Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu
        • Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet
        • Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü: Tavşan İmparatorluğu
        • Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yaza - Aldığımız Nefes
        • Festival Nişanı: Öykü Karayel

        Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

        • En İyi Film: A Poet
        • En İyi Yönetmen: Tereza Nvotova - Father
        • En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker - Adam's Sake
        • En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios - A Poet
        • Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya - Ali Asgari
        • Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya - Ali Asgari

        Belgesel

        • En İyi Belgesel Film: Roman Gibi
        • Belgesel Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz

        Kısa Film

        • En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek
        • Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba
        #Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #Tavşan İmparatorluğu
